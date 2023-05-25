Vụ 3 trẻ ngộ độc botulinum do ăn chả lụa hư: Một bệnh nhi đã hồi phục, dự kiến xuất viện vào ngày mai

Tin y tế 25/05/2023 21:03

Tối 25/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết một trong những bệnh nhi đang được điều trị ngộ độc botulinum đã hồi phục, dự kiến sẽ xuất viện vào ngày mai.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 25/5, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 cho biết một trong ba bệnh nhi đang được điều trị ngộ độc botulinum tại BV đã hồi phục, dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày mai.

Cụ thể, bệnh nhi là N.V.H (14 tuổi) hiện tại sức cơ hai chi trên 5/5, sức cơ hai chi dưới 5/5, em đi đứng bình thường, hết sụp mi, thở khí trời, ăn uống được, tiêu tiểu bình thường, dự kiến xuất viện ngày 26/5.

Vụ 3 trẻ ngộ độc botulinum do ăn chả lụa hư: Một bệnh nhi đã hồi phục, dự kiến xuất viện vào ngày mai - Ảnh 1
Một trong ba bệnh nhi đang được điều trị ngộ độc botulinum tại BV Nhi đồng 2 đã hồi phục, sắp được xuất viện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó ngày 14/5, N.V.H nhập viện khoa Cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng, chóng mặt, yếu chi. Qua các kiểm tra, xét nghiệm, bé H được BS BV Nhi đồng 2 chẩn đoán theo dõi ngộ độc botulinum từ thức ăn. Ngày 15/5, em được truyền 1/2 lọ thuốc giải độc BAT.

Hai trường hợp ngộ độc botulinum còn lại là N.V.Đ (13 tuổi) và N.T.X (10 tuổi) đang được thở máy, sức cơ có cải thiện.

Theo thông tin trước đó từ báo Thanh niên, khoảng 9 giờ ngày 13/5, gia đình có 4 người (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) gồm 1 người dì cùng 3 anh em ruột là N.V.H (14 tuổi), N.V.Đ (13 tuổi) và N.T.X (10 tuổi) có mua giò lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì. 

Sau khi ăn khoảng 12-18 giờ, cả 4 người đều bị đau bụng, buồn nôn, ói và tiêu chảy nhiều lần. Tiếp đó, dần dần xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau người và 3 đứa trẻ bị yếu cơ dần. 

Ngày 14/5, cả 3 bé được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng mệt lả. Bệnh nhi N.V.Đ có biểu hiện sụp mi, yếu 2 chân và đến 5 giờ sáng hôm sau thì bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản thở máy. 

Vụ 3 trẻ ngộ độc botulinum do ăn chả lụa hư: Một bệnh nhi đã hồi phục, dự kiến xuất viện vào ngày mai - Ảnh 2

Khẩn cấp chuyển thuốc giải độc botulinum cứu 3 anh em nguy kịch vì ăn chả lụa - Ảnh: Báo Thanh niên

Hai bé còn lại là N.V.H và N.T.X cũng có biểu hiện sụp mi, yếu chân vào chiều 14/5. Sáng 15/5, hai bé này cũng xuất hiện sụp mi mắt, yếu dần tứ chi, sức cơ khoảng 4/5 nên bệnh viện đã mời bác sĩ khoa Bệnh nhiệt đới ở Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ do nghi ngờ các bệnh nhân bị ngộ độc. 

Khoảng 15 giờ ngày 15/5, sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, phía Bệnh viện Chợ Rẫy thống nhất chẩn đoán nghi ngờ nhiễm độc botulinum do ăn giò lụa. Đến 19 giờ cùng ngày, các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán ngộ độc botulinum.

Thông tin mới vụ người đàn ông 45 tuổi ngộ độc botulinum do ăn mắm: Vẫn sụp mi mắt 2 bên, yếu cơ tứ chi

Thông tin mới vụ người đàn ông 45 tuổi ngộ độc botulinum do ăn mắm: Vẫn sụp mi mắt 2 bên, yếu cơ tứ chi

Trải qua 7 ngày điều trị, bệnh nhân 45 tuổi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn một loại mắm đã cử động được các ngón tay nhưng vẫn yếu cơ tứ chi, được tích cực theo dõi.

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