TP.HCM: Ca mắc Covid-19 tăng đột ngột, phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron

Những biến thể phụ mới này cũng đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, được WHO xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm, hoặc biến thể cần được theo dõi.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 23/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của HCDC và Viện Pasteur TP.HCM thực hiện ngày 21/4 đã phát hiện 7 biến thể phụ mới của Omicron bao gồm XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Theo đó, từ ngày 8/4 đến 14/4/2023, 11 trong 13 mẫu giám sát dịch tễ do HCDC thực hiện có kết quả là biến thể phụ mới của Omicron, ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện tại Thành phố gần đây (XBB.1.5), còn có 07 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác bao gồm XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1.

Phát hiện các biến thể mới của Omicron tại TP.HCM - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Theo Vietnam+, việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong mấy ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Dẫn chứng cho thấy, chỉ trong 24 giờ từ 16 giờ ngày 20/4 đến 16 giờ ngày 21/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh ghi nhận 185 ca mắc COVID-19, trong đó có 50 ca phải nhập viện.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, dù chưa có báo cáo từ các nước trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs) với tình trạng mắc COVID-19 nặng hơn trên toàn cầu; tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy số ca mắc mới tăng nên sẽ dẫn đến số ca nhập viện tăng là khó tránh khỏi. Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển nặng - Ảnh: Vietnam+ Mặt khác, hầu hết những ca nhập viện đều là người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có những người chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Vì vậy, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi, mọi người dân cần tích cực đồng hành cùng chính quyền các cấp tham gia Chiến dịch bảo vệ người nguy cơ vừa được Thành phố phát động. Theo thống kê từ ngày 16-22/4, Việt Nam ghi nhận 12.700 ca mắc mới COVID-19. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.543.059 ca mắc, trong đó có 10.616.725 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Số bệnh nhân nặng hiện có 123 ca trường hợp, trong đó 90 ca thở ôxy qua mặt nạ; 8 ca thở ôxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 24 ca thở máy xâm lấn. Trong ngày 22/4 đã ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội, như vậy tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 43.187 trường hợp. Tính đến nay, đã có hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm cho người dân.

Dịch COVID-19 trong tuần: Ca mắc mới vẫn tăng cao, ghi nhận có F0 tử vong đầu tiên sau gần 4 tháng Số ca mắc COVID-19 ở nước ta tuần qua gia tăng đáng kể. Bệnh nhân nặng thở oxy cũng tăng lên; Cùng đó, sau gần 4 tháng không ghi nhận F0 tử vong.

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