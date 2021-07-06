Tối ngày 6/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa có thông báo về 3 ca tử vong.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, tối 6/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong số 95-97. Như vậy, trong ngày hôm nay đã có 7 ca tử vong được công bố.

Ảnh minh họa: Internet

CA TỬ VONG 95: BN17901, nữ, 68 tuổi, địa chỉ: huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính: 30/6/2021.

Cơ sở điều trị: Bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày vào viện: 1/7/2021.

Chẩn đoán lúc vào viện: Nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân tiến triển nặng dần: Suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng, hạ Kali máu nặng, nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày tử vong: 18h30 ngày 3/7/2021.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp hoặc thuyên tắc phổi.

CA TỬ VONG 96: BN16339, nữ 64 tuổi, địa chỉ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Tiền sử: Đái tháo đường type 2, tăng huyết huyết áp, suy vỏ thượng thận.

Cơ sở điều trị: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

Ngày vào viện: 10/06.

Chẩn đoán vào viện: Viêm phế quản, bệnh tim thiếu máu cục bộ, thiếu máu thiếu sắt trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing do thuốc.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính: 28/06/2021.

Ngày tử vong: 4/7/2021.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy tim độ 3, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing, tăng huyết áp.

CA TỬ VONG 96: BN20261, nam 64 tuổi, địa chỉ: Sa Đéc, Đồng Tháp.

Tiền sử: tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, là F1, trong quá trình cách ly bệnh nhân vẫn sốt, ho, khó thở, chuyển đến khu điều trị cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

Ngày vào viện: 2/7/2021.

Chẩn đoán vào viện: suy hô hấp, viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim, thiếu máu cục bộ.

Ngày tử vong: lúc 0h35 phút ngày 4/7/2021.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp.

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