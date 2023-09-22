Tình hình sức khỏe của thiếu tá biên phòng trong vụ cháy chung cư mini: Phổi ám đen, rửa phổi hàng ngày, ngày thứ 6 nước vẫn ra đen kịt

"Hiện bệnh nhân còn hôn mê, chưa tỉnh. Bệnh viện đang quyết tâm, nhưng chúng tôi lo ngại di chứng thần kinh sau ngộ độc CO trong đám cháy", PGS Cơ thông tin.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 22/9, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thiếu tá N.V.C. là bệnh nhân nặng nhất đang điều trị tại BV Bạch Mai sau vụ cháy chung cư mini.

"Chúng tôi hạ quyết tâm tối đa nhất để cứu sống đồng chí. Đến nay, dù các thông số bệnh nhân kiểm soát được nhưng ý thức chưa tỉnh. Chúng tôi cố gắng cai máy thở, phục hồi chức năng sớm nhất cho người bệnh, mời chuyên gia nước ngoài hội chẩn, tìm mọi cách để cố gắng cứu sống người bệnh", PGS Cơ nói.

Theo PGS Cơ, ngay ở thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê nguy kịch do bị ngạt khói. Phổi của bệnh nhân bị ám đen vì khói độc. Ngày nào các bác sĩ cũng tích cực rửa phổi, đến ngày thứ 6, dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt.

Ở ngày thứ 5, thứ 6 sau vụ cháy, dịch rủa phổi của bệnh nhân C. vẫn ra nước đen kịt. Ảnh: Báo Dân Trí.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, rạng sáng 13/9, bệnh nhân C. được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng ngộ độc khí CO nặng, ngay lập tức được đặt ống nội khí quản.

Xác định đây là trường hợp rất nặng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã ngày đêm nỗ lực điều trị chống độc và hồi sức tích cực cho nạn nhân.

"Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể điều trị tốt nhất có thể cho thiếu tá C. cũng như các nạn nhân khác của vụ cháy", PGS Cơ nhấn mạnh.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, chiều 22-9, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ tiễn 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân (TP Hà Nội) xuất viện sau 10 ngày điều trị và theo dõi sức khoẻ.

Trước lễ tiễn người bệnh ra viện, các y bác sĩ, người bệnh, người thân và những người có mặt tại hội trường Bệnh viện Bạch Mai đã dành 1 phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini.

10 bệnh nhân được xuất viện chiều 22-9 tưởng niệm nạn nhân vụ cháy

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, với 10 bệnh nhân được xuất viện chiều 22-9 đã được đánh giá sức khỏe đã ổn định, điều kiện xuất viện sau khi điều trị và theo dõi tích cực.

Tại buổi ra viện của 10 bệnh nhân đầu tiên, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng gửi lời chúc mừng đến các gia đình "Mong rằng các bác, các cháu hãy gói ghém đau thương, chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình. Chúng tôi rất chia sẻ nỗi đau của người bệnh, nhưng cuộc sống còn ở phía trước, sức khỏe của các bệnh nhi được chăm sóc", PGS Cơ nói.