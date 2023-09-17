Bệnh nhân vụ cháy chung cư mini: Còn một người phải thở máy, các ca nặng diễn biến tích cực

Tin y tế 17/09/2023 12:35

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trong số các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ hiện còn 1 người phải thở máy, các trường hợp nặng khác diễn biến tích cực.

Theo báo Dân Trí đưa tin, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến nay, bệnh viện tiếp nhận 27 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini vào điều trị.

Hiện chỉ còn 1 người phải thở máy, là trường hợp thiếu tá N.V.C., công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình Thiếu tá N.V.C. sống tại tầng 8 của chung cư mini bị cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Tình hình nạn nhân tiên lượng rất nặng, do bị viêm phổi, tổn thương phổi, suy hô hấp… phải can thiệp nhiều kỹ thuật, rửa phổi hằng ngày làm sạch hết các khói bụi.

Bệnh nhân vụ cháy chung cư mini: Còn một người phải thở máy, các ca nặng diễn biến tích cực - Ảnh 1
Hiện chỉ còn 1 người phải thở máy đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời Sống. 

Còn theo báo Sức khỏe và Đời sống, về trường hợp nữ bệnh nhân V.T.N (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ, bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục, hiện đang thở oxy gọng. Đến sáng 17/9, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn, đã nhận thức được, còn có thể khẽ giơ tay ra tín hiệu.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 23 tuổi (quê Hải Dương) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng gãy xương đùi. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo. Hiện bệnh nhân ổn định và đang được các y bác sĩ tiêp tục chăm sóc, điều trị. 

Bệnh nhân vụ cháy chung cư mini: Còn một người phải thở máy, các ca nặng diễn biến tích cực - Ảnh 2
Các trường hợp còn lại đã khỏe và có thể ra viện. Ảnh. Báo Dân Trí. 

Các trường hợp còn lại đã tỉnh táo, có thể ra viện. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục được theo dõi ở bệnh viện để điều trị oxy cao áp, giải ngộ độc CO, tránh biến chứng thần kinh về sau. Theo các chuyên gia cấp cứu và chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, ngộ độc CO có thể không biểu hiện rõ ngay hiện tại nhưng lâu dài ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận tổng cộng 27 bệnh nhân, người cao nhất hơn 80 tuổi, có 8 trẻ em, bé nhất là 8 tháng tuổi. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bệnh nhân đã được chuyển về các đơn vị để điều trị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí...

Tại các bệnh viện khác đang điều trị bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Xanh pôn, Bệnh viện 103 đều cho biết sức khoẻ của các bệnh nhân tiến triển tốt, ổn định, tuy nhiên một số trường hợp còn bất ổn tâm lý do người thân đã tử vong.

Bệnh nhân vụ cháy chung cư mini: Còn một người phải thở máy, các ca nặng diễn biến tích cực - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy chung cư làm 56 người tử vong, 37 người bị thương. Ảnh: Vnexpress

Như báo Dân Trí đã đưa tin trước đó, vụ cháy chung cư mini xảy ra khoảng 23h22 ngày 12/9 ở phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Đến nay xác định 56 người tử vong trong vụ việc này.

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini

Các bệnh nhân đang được chăm sóc tại 7 đơn vị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí.

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