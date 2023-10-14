Nam bệnh nhân tiểu đường gặp biến chứng nguy hiểm khi tự ý mua thuốc của “thần y” trên mạng xã hội về sử dụng.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 13/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đang theo dõi, điều trị cho bệnh nhân tiểu đường suýt chết vì tự ý mua thuốc của "thần y" trên mạng xã hội về sử dụng.

Theo đó, ngày 9/10, ông P. (44 tuổi, trú H.Đăk Hà, Kon Tum) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng đường huyết tăng rất cao khiến cơ thể mệt mỏi, đau đầu, tiểu nhiều, tê bì, bủn rủn chân tay. Đầu năm 2023, ông P. được xác định mắc tiểu đường loại 2.

Cách đây vài tuần, ông P. vô tình xem được quảng cáo, thuyết giảng trên mạng xã hội của một trang cá nhân tên là "T.T.H" về việc cam kết chữa dứt điểm tiểu đường nên đã liên lạc để mua sử dụng.

"Tôi gọi điện cho thầy H. theo số điện thoại trên Facebook. Sau khi trao đổi, thấy thầy nói rất hợp lý nên tôi đã đồng ý mua một liệu trình gồm 4 lọ thuốc uống trong 3 tháng. Thầy cũng cam kết trị hết hẳn bệnh tiểu đường. Một liệu trình như vậy là 2,3 triệu đồng", ông P. nói.

Sau khi mua thuốc, ông P. tự ý ngưng sử dụng thuốc do các bác sĩ kê đơn để sử dụng thuốc của "thần y". Sau 1 tuần sử dụng thuốc, ông P. cảm thấy người yếu, đau đầu nhiều, mờ mắt, chân tay tê bì nên đã đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Tại đây, người bệnh đã được cho nhập viện với chẩn đoán đường huyết tăng rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Lao Động, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, trường hợp bệnh nhân P qua xét nghiệm cho thấy lượng đường trong máu cao gấp 4 lần ngưỡng bình thường của người mắc tiểu đường. Việc đường huyết tăng cao nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý dừng thuốc, mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, các loại thuốc lá cây và nhất là các loại thuốc rao bán, quảng cáo trên mạng xã hội.

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