Sau sự việc mẹ con sản phụ tử vong, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cũng đã tổ chức họp ban giám đốc cùng toàn bộ kíp trực để nắm bắt thông tin, kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời niêm phong bệnh án.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 13/10, ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cho biết đơn vị đã có báo cáo về trường hợp sản phụ N.T.H. (SN 1988), trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch không may tử vong sau khi nhập viện sinh con. Báo cáo nêu rõ, sản phụ H. mang thai lần thứ 4, dự sinh vào ngày 10/10. Vào tối ngày 9/10, sản phụ này xuất hiện đau bụng hạ vị, ra dịch hồng âm đạo và được người nhà đưa vào nhập viện tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Thời điểm nhập viện, sản phụ H. tỉnh táo, nhịp tim đều rõ, phổi thông khí tốt và chưa phát hiện bệnh lý khác. Đến khoảng 3h30 sáng 10/10, sản phụ H. mệt trong người và được theo dõi sát theo chỉ định chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch - Ảnh: Dân Trí Đến khoảng 5h cùng ngày, sản phụ H. mệt nhiều, vã mồ hôi…, được chẩn đoán nhau bong non thể nặng (phong huyết tử cung rau), thai lần 4, 40 tuần, chuyển dạ.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch nhanh chóng chuyển sản phụ H. lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vào lúc 5h40 ngày 10/10. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, sản phụ H. tiên lượng xấu, chỉ số sinh tồn thấp. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, nỗ lực cứu mẹ con chị H. nhưng bất thành. Sau sự việc mẹ con sản phụ tử vong, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cũng đã tổ chức họp ban giám đốc cùng toàn bộ kíp trực để nắm bắt thông tin, kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời niêm phong bệnh án. Để chia sẻ mất mát cùng gia đình sản phụ H. lãnh đạo Bệnh viện cũng đã đến nhà của sản phụ để chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Gia đình sản phụ H. đã làm đơn khiếu nại - Ảnh: VietNamNet Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, gia đình đã làm đơn khiếu nại gửi đến cơ quan báo chí để phản ánh. Gia đình sản phụ cho rằng, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch bộc lộ nhiều chi tiết không minh bạch, cẩu thả, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác theo dõi, điều trị và chăm sóc, dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ.

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