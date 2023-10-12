Sản phụ cùng thai nhi ở Quảng Bình tử vong bất thường khi đến bệnh viện chờ sinh: Sở Y tế vào cuộc yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Tin y tế 12/10/2023 16:55

Các bác sĩ đã tiến hành mổ, cứu thai nhi. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực nhưng cả sản phụ cùng thai nhi đều không qua khỏi.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 12/10, UBND xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một sản phụ cùng thai nhi tử vong khi đang trong quá trình chờ sinh.

Cụ thể, vào ngày 9/10, sản phụ N.T.H (35 tuổi, ở xã Hưng Trạch) được mẹ là bà P.T.D đưa đi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch để chờ sinh. Thời điểm này, sức khỏe của sản phụ H. bình thường.

Tuy nhiên đến khoảng 6 giờ ngày 10/10, bệnh viện đã có thông báo sức khỏe của sản phụ H. nguy kịch, phải chuyển đi tuyến trên để cấp cứu. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, sản phụ H. được Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận, các bác sĩ qua thăm khám đã thông báo với người nhà tình trạng thai nhi chết 99%, tiên lượng của sản phụ H. nguy kịch.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ, cứu thai nhi. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực nhưng cả sản phụ H. cùng thai nhi đều không qua khỏi. Sau khi nhận được thông tin, người nhà sản phụ H. có thái độ bức xúc, cho rằng cách làm việc thiếu trách nhiệm của Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đã một phần tác động vào việc sản phụ H. cùng thai nhi không qua khỏi.

Sản phụ cùng thai nhi ở Quảng Bình tử vong bất thường khi đến bệnh viện chờ sinh: Sở Y tế vào cuộc yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 1
Gia đình sản phụ tử vong - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ VOV, đại diện Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch giải thích, theo hồ sơ trực, khoảng 20 giờ ngày 9/10, sau khi tiếp nhận sản phụ N.T.H., đơn vị cử 1 bác sĩ trong khoa là người trực và theo dõi trong đêm đó. Theo hồ sơ bệnh án, khi tiếp nhận, sản phụ H. sức khỏe bình thường, mạch và nhiệt độ bình thường, nước ối còn.

Sản phụ được theo dõi đúng quy trình chuyển dạ của Bộ Y tế. Đến 3 giờ sáng ngày 10/10, sản phụ này có một số biểu hiện mệt mỏi sau đó không lâu thì niêm mạc nhợt, huyết áp tụt. Các bác sĩ tại Khoa Phụ sản nhận định tình trạng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Sản phụ cùng thai nhi ở Quảng Bình tử vong bất thường khi đến bệnh viện chờ sinh: Sở Y tế vào cuộc yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 2
Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi xảy ra vụ việc vừa nêu, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình yêu cầu bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch báo cáo cụ thể, giao Thanh Tra Sở Y tế Quảng Bình làm rõ.

Ông Mai Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình cho biết: “Bây giờ hồ sơ đang được Thanh tra Sở niêm phong, trong thời gian bảo mật của Thanh tra nên đóng dấu niêm phong toàn bộ. Thời gian này các bên liên quan sẽ làm việc sau đó Thanh tra Sở sẽ làm việc với gia đình, rồi mở hồ sơ, đồng thời mời các cơ quan chuyên môn làm việc”.

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