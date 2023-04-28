Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/4 của Bộ Y tế cho biết, có 3.094 ca mắc mới. Đây là số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua ở nước ta. Bệnh nhân phải thở oxy giảm còn 62 ca; hôm nay có 763 bệnh nhân khỏi

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.557.969 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.802 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 763 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.620.576 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 62 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 55 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 3 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 4 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 27/4 có 6.334 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.207.930 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.581.773 liều: Mũi 1 là 70.908.188 liều; Mũi 2 là 68.451.853 liều; Mũi bổ sung là 14.343.895 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.091.510 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.786.327 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều: Mũi 1 là 9.130.879 liều; Mũi 2 là 9.021.266 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.660.724 liều: Mũi 1 là 10.212.950 liều; Mũi 2 là 8.447.774 liều.

Nhiều người chủ động tiêm phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Theo Báo Người Lao Động, có một biến chủng lan nhanh hơn cả XBB.1.16; WHO giám sát dòng con mới XBB.1.9.2

WHO đã đưa hai biến chủng tái tổ hợp của BA.2 Omicron là XBB.1.5 và XBB.1.15 vào danh sáng "biến chủng được quan tâm" (VOI).

Trong khi đó "biến chủng đang được theo dõi" (VUM) tăng từ 6 lên 7, ngoài BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB (không bao gồm các nhánh XBB.1.5, XBB.1.16 và XBB.1.9*), XBB.1.9.1 và XBF còn có sự xuất hiện thêm của XBB.1.9.2.

WHO đã quyết định thêm XBB.1.9.2 vào danh sách VUM vào ngày 26-4. XBB.1.5 vẫn là dòng thống trị, đã được báo cáo từ 103 quốc gia và chiếm 45,4% số trình tự được báo cáo trong tuần dịch tễ thứ 14 (gần nhất), giảm so với mức 49,1% của tuần dịch tễ trước đó.

XBB.1.16 đã được báo cáo từ 37 quốc gia, chiếm 4,3% số lượng trình tự, tăng từ mức 1,3% của tháng trước đó nhưng đã giảm nhẹ so với tuần dịch tễ trước (4,49%).

XBB.1.5 vẫn là dòng thống trị, đã được báo cáo từ 103 quốc gia và chiếm 45,4% số trình tự được báo cáo trong tuần dịch tễ thứ 14 (gần nhất), giảm so với mức 49,1% của tuần dịch tễ trước đó.

XBB.1.16 đã được báo cáo từ 37 quốc gia, chiếm 4,3% số lượng trình tự, tăng từ mức 1,3% của tháng trước đó nhưng đã giảm nhẹ so với tuần dịch tễ trước (4,49%).

Số ca mắc COVID-19 thời gian gần đây liên tục gia tăng, cùng đó đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong gần đây, trong đó có 1 ca không tiêm vaccine COVID-19 dù có bệnh nền, do đó, liên quan đến công tác tiêm vaccine COVID-19 tại cuộc họp của Bộ Y tế với 63 tỉnh, thành chiều 26/4 về công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm… tiếp tục đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước diễn biến tăng về số ca mắc.

Hiện nay đã có một số địa phương công bố cụ thể các địa điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương để người dân biết, đến tiêm. Riêng tại TP Hồ Chí Minh triển khai đến 61 điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên dịp nghỉ lễ này.

Để phòng chống lây nhiễm COVID-19, ngoài việc tiêm đủ các mũi vaccine COVID-19 như khuyến cáo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh người dân nên tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn.