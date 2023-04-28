Người đàn ông 61 tuổi ho ra máu suốt 4 tuần, bác sĩ cảnh báo các căn nguyên nguy hiểm

Tin y tế 28/04/2023 16:36

Suốt 4 tuần người đàn ông chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi, sau đó đến bệnh viện thăm khám và phát hiện bệnh.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, bệnh nhân đến điều trị ở bệnh viện tuyến dưới với tình trạng đột ngột ho ra máu, đau nhói ngực. Qua kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có cản quang ghi nhận tổn thương đông đặc phân thùy giữa phổi phải.

Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong phế quản nên đã tiến hành nội soi khí phế quản thám sát phát hiện dị vật chèn bít phế quản thùy giữa phổi phải nên chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xử trí. 

Bệnh nhân được nhập Khoa Nội hô hấp theo dõi và điều trị. Bệnh nhân có chỉ định nội soi phế quản ống mềm có gây tê để lấy dị vật cấp cứu nhằm giải quyết càng sớm càng tốt nguyên nhân viêm phổi kéo dài cho người bệnh.

Người đàn ông 61 tuổi ho ra máu suốt 4 tuần, bác sĩ cảnh báo các căn nguyên nguy hiểm - Ảnh 1
 

 

Người đàn ông 61 tuổi ho ra máu suốt 4 tuần, bác sĩ cảnh báo các căn nguyên nguy hiểm - Ảnh 2
Bệnh nhân ho ra máu vì dị vật. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống 

Ê kíp nội soi do ThS.BS Lý Phát (Khoa Nội hô hấp) thực hiện, kết quả ghi nhận dị vật xương cá ngay phế quản gốc phải, cắm sâu vào niêm mạc phế quản, niêm mạc xung quanh và phía dưới dị vật viêm cấp phù nề nặng, tiến hành gắp thành công dị vật, bơm rửa phế quản. Sau 20 phút tiến hành thủ thuật gắp dị vật, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Đến hôm nay (28/4), bệnh nhân khỏe, phổi thông khí tốt, không ho ra máu thêm, đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Nội hô hấp.

Theo Tuổi Trẻ trước đó, nhiều bệnh nhân cũng gặp nguy hiểm khi nuốt phải các vật nhọn như tăm, ốc... Bà N.T.H. (56 tuổi, Quảng Ninh) bị đau bụng âm ỉ, đau nhiều khi vận động. Càng ngày bà thấy đau càng tăng, ăn uống kém, được đưa đến khám tại trung tâm y tế với chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trên phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh dị vật hình que dài khoảng 3cm nằm ở đoạn D2 tá tràng. Bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày tá tràng gây mê lấy dị vật.

Kíp bác sĩ khoa thăm dò chức năng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành nội soi kiểm tra và phát hiện một dị vật là tăm tre nhọn, một đầu cắm xuyên niêm mạc ruột, một đầu tự do, xung quanh có dịch mủ chảy.

Người đàn ông 61 tuổi ho ra máu suốt 4 tuần, bác sĩ cảnh báo các căn nguyên nguy hiểm - Ảnh 3
Bệnh nhân mắc các dị vật nguy hiểm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Quá trình nội soi lấy dị vật gặp khó khăn do nhu động ruột bị kích thích, co thắt liên tục khiến đầu tăm di động và có xu hướng cắm hết qua thành ruột vào ổ bụng.

Theo bác sĩ, nếu thủng mạch máu, bệnh nhân rất dễ tử vong. Khi thoát khỏi thực quản, tăm vào dạ dày gây thủng dạ dày, chu du xuống ruột non, ruột già gây thủng phải mổ cấp cứu mới hy vọng cứu được bệnh nhân.

TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy - Trưởng Khoa Nội hô hấp, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết: Dị vật phế quản có thể gây những biến chứng cấp tính như ngưng thở hay mạn tính như nhiễm trùng phế quản phổi.

Thời gian dị vật nằm trong phế quản càng dài gây kích thích tăng sinh mô hạt càng nhiều ở vị trí phế quản tiếp xúc với dị vật, gây nên tình trạng viêviêm phổi hậu tắc nghẽn tái đi tái lại và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng bệnh nhân.

 

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