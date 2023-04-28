Ca COVID-19 tiếp tục tăng, WHO nhắc Việt Nam cảnh báo số ca mắc mới

Tin y tế 28/04/2023 12:13

Số ca mắc mới ở Việt Nam tiếp tục tăng. Theo thống kê đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 266,2 triệu liều vaccine COVID-19.

Theo Người Lao Động, trong chu kỳ 28 ngày qua, toàn cầu tiếp tục ghi nhận thêm hơn 2,77 triệu ca mắc mới và 16.615 ca tử vong mới do COVID-19, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Con số này tương đương với mức giảm 23% số ca mắc mới và giảm 36% số ca tử vong mới, do sự "hạ nhiệt" ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ;Khu vực báo cáo nhiều ca COVID-19 nhất vẫn là châu Âu với hơn 1 triệu ca mắc mới và 6.679 ca tử vong mới, giảm lần lượt 34% và 38%.

Khu vực báo cáo số ca nhiều thứ ba là châu Mỹ với hơn 729.000 ca mắc mới và 7.204 ca tử vong mới, giảm lần lượt 35% và 33%.

Ca COVID-19 tiếp tục tăng, WHO nhắc Việt Nam cảnh báo số ca mắc mới - Ảnh 1
Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tại viện. Ảnh: Internet

Khu vực dịch tễ đứng thứ hai là Tây Thái Bình Dương gây chú ý bởi sự phân cực rõ ràng, cũng là khu vực mà WHO xếp Việt Nam vào. Khu vực này báo cáo hơn 768.000 ca mắc mới và 1.174 ca tử vong mới, giảm lần lượt 15% và 68%.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, theo thống kê của đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế, đến nay tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là 266.207.930 mũi.

Số mũi tiêm vaccine COVID-19 thực hiện trong ngày 27/4 là 6.334 mũi tiêm tại 11 tỉnh, trong đó 5.146 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 1.148 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Ca COVID-19 tiếp tục tăng, WHO nhắc Việt Nam cảnh báo số ca mắc mới - Ảnh 2
Số ca mắc COVID-19 thời gian gần đây liên tục gia tăng, cùng đó đã ghi nhận  trường hợp tử vong gần đây. Ảnh: Internet

Qua thống kê của Bộ Y tế cho thấy số liều vaccine COVID-19 được tiêm trong thời gian gần đây liên tục gia tăng. Có những ngày số vaccine tiêm lên đến hơn 20.000 liều. Số ca mắc COVID-19 thời gian gần đây liên tục gia tăng, cùng đó đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong gần đây, trong đó có 1 ca không tiêm vaccine COVID-19 dù có bệnh nền, do đó, liên quan đến công tác tiêm vaccine COVID-19 tại cuộc họp của Bộ Y tế với 63 tỉnh, thành chiều 26/4 về công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm… tiếp tục đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước diễn biến tăng về số ca mắc.

GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nêu rõ, chúng ta tiêm vaccine cao do đó vaccine vẫn có tác dụng trước biến thể Omicron. Tuy nhiên, đề nghị các đia phương công bố công khai, cập nhật các địa điểm tiêm vaccine để người dân dễ tiếp cận.

Hiện nay đã có một số địa phương công bố cụ thể các địa điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương để người dân biết, đến tiêm. Riêng tại TP Hồ Chí Minh triển khai đến 61 điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên dịp nghỉ lễ này.

Để phòng chống lây nhiễm COVID-19, ngoài việc tiêm đủ các mũi vaccine COVID-19 như khuyến cáo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh người dân nên tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn.

 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sinh viên 'học online' sau lễ: Chuyên gia nói gì?

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sinh viên 'học online' sau lễ: Chuyên gia nói gì?

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, một trường Đại học đã cho sinh viên học online 1 tuần sau kì nghỉ lễ. Chuyên gia nói gì?

Xem thêm
Từ khóa:   dịch covid-19 COVID-19 tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 38 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 39 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 40 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 43 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 47 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 48 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 50 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 52 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg