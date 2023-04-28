Ca COVID-19 tiếp tục tăng, WHO nhắc Việt Nam cảnh báo số ca mắc mới

Con số này tương đương với mức giảm 23% số ca mắc mới và giảm 36% số ca tử vong mới, do sự "hạ nhiệt" ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ;Khu vực báo cáo nhiều ca COVID-19 nhất vẫn là châu Âu với hơn 1 triệu ca mắc mới và 6.679 ca tử vong mới, giảm lần lượt 34% và 38%.

Theo Người Lao Động, trong chu kỳ 28 ngày qua, toàn cầu tiếp tục ghi nhận thêm hơn 2,77 triệu ca mắc mới và 16.615 ca tử vong mới do COVID-19 , theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Khu vực dịch tễ đứng thứ hai là Tây Thái Bình Dương gây chú ý bởi sự phân cực rõ ràng, cũng là khu vực mà WHO xếp Việt Nam vào. Khu vực này báo cáo hơn 768.000 ca mắc mới và 1.174 ca tử vong mới, giảm lần lượt 15% và 68%.

Khu vực báo cáo số ca nhiều thứ ba là châu Mỹ với hơn 729.000 ca mắc mới và 7.204 ca tử vong mới, giảm lần lượt 35% và 33%.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, theo thống kê của đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế, đến nay tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là 266.207.930 mũi.

Số mũi tiêm vaccine COVID-19 thực hiện trong ngày 27/4 là 6.334 mũi tiêm tại 11 tỉnh, trong đó 5.146 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 1.148 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Số ca mắc COVID-19 thời gian gần đây liên tục gia tăng, cùng đó đã ghi nhận trường hợp tử vong gần đây. Ảnh: Internet

Qua thống kê của Bộ Y tế cho thấy số liều vaccine COVID-19 được tiêm trong thời gian gần đây liên tục gia tăng. Có những ngày số vaccine tiêm lên đến hơn 20.000 liều. Số ca mắc COVID-19 thời gian gần đây liên tục gia tăng, cùng đó đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong gần đây, trong đó có 1 ca không tiêm vaccine COVID-19 dù có bệnh nền, do đó, liên quan đến công tác tiêm vaccine COVID-19 tại cuộc họp của Bộ Y tế với 63 tỉnh, thành chiều 26/4 về công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm… tiếp tục đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước diễn biến tăng về số ca mắc.

GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nêu rõ, chúng ta tiêm vaccine cao do đó vaccine vẫn có tác dụng trước biến thể Omicron. Tuy nhiên, đề nghị các đia phương công bố công khai, cập nhật các địa điểm tiêm vaccine để người dân dễ tiếp cận.

Hiện nay đã có một số địa phương công bố cụ thể các địa điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương để người dân biết, đến tiêm. Riêng tại TP Hồ Chí Minh triển khai đến 61 điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên dịp nghỉ lễ này.

Để phòng chống lây nhiễm COVID-19, ngoài việc tiêm đủ các mũi vaccine COVID-19 như khuyến cáo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh người dân nên tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn.