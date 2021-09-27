Thuốc dạng xịt mới diệt virus trong 30 giây, có thể giúp bảo vệ khỏi Covid-19 suốt 8 tiếng

Kết quả thử nghiệm cho thấy, những người được xịt pHOXWELL có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp hơn so với các đồng nghiệp dùng thuốc xịt thông thường trong 45 ngày.

Theo tờ Daily Mail thông tin, mới đây, các nhà nghiên cứu cho ra một lần loại thuốc xịt mới vào 2 lỗ mũi giúp bảo vệ khỏi Covid-19 trong 8 tiếng. Loại thuốc này là pHOXWELL - loại thuốc kháng virus dạng xịt, có thể giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường mức độ bảo vệ cho các bệnh nhân dễ bị tổn thương ở các bệnh viện hoặc khu chăm sóc và khuyến khích công nhân, nhân viên văn phòng trở lại công ty làm việc.

Giáo sư Rakesh Uppal - Chủ tịch Raphael Labs, công ty đứng sau việc phát triển thuốc pHOXWELL cho biết, loại thuốc mới này là "bước đột phá", và nói thêm rằng: "Giờ đây, chúng ta đã có một công cụ hữu hiệu để chống lại virus SARS-CoV-2 và đại dịch, thứ mà trước đây chúng ta còn thiếu. Bên cạnh việc tiêm chủng giúp ích rất lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh nhưng hiện tại, nó vẫn chưa đủ cung cấp mức độ bảo vệ đạt 100% cho con người trước virus SARS-CoV-2".

Giáo sư Rakesh cho biết thêm, loại thuốc xịt này cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung vì nó ức chế virus SARS-CoV-2, ngăn việc lây nhiễm qua màng nhầy trong mũi - điểm xâm nhập chính của virus vào cơ thể.

Ảnh minh họa

Hiện, thuốc dạng xịt mới này đã được thử nghiệm trên 600 nhân viên y tế chưa được tiêm chủng ở Ấn Độ vào thời điểm nước này bước vào đỉnh điểm của đợt sóng lây lan hồi đầu hè.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, những người được xịt pHOXWELL có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp hơn so với các đồng nghiệp dùng thuốc xịt thông thường trong 45 ngày.

Mục đích chính của thuốc kháng virus dạng xịt mới là giúp hàng triệu người dân các nước đang phát triển, những người chưa thể tiêm vắc xin. Loại thuốc dạng xịt này dễ mang theo, có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường. Ngoài ra, pHOXWELL còn mang lại lợi ích cho cả những người đã tiêm chủng.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm phát hiện ra rằng, pHOXWELL, chứa một hoạt chất ức chế một số loại virus nhất định nhưng không gây hại cho con người, có thể diệt virus SARS-CoV-2 trong 30 giây. Điều này ngăn virus đi vào chất nhầy trong mũi, rồi từ đó xâm nhập vào cơ thể.

Không chỉ vậy, loại thuốc xịt này cũng có tác dụng với virus cúm mùa, tiêu diệt virus này trong 5 phút kể từ khi xịt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuoc-dang-xit-moi-diet-virus-trong-30-giay-co-the-giup-bao-ve-khoi-covid-19-suot-8-tieng-427220.html