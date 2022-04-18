Thông tin y tế: Số mắc COVID-19 mới giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua

Tin y tế 18/04/2022 06:47

Số ca mắc covid-19 mới giảm xuống trong 2 tháng qua, chỉ còn 14.660 ca trên cả nước.

Theo báo Tiên Phong, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.432.617 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 105.506 ca nhiễm).

Thông tin y tế: Số mắc COVID-19 mới giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua - Ảnh 1
Thống kê đợt dịch thứ 4 - Ảnh: Kiều Tú - Lê Vũ

 

Thông tin y tế: Số mắc COVID-19 mới giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua - Ảnh 2
Chỉ còn 14.660 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh: Kiều Tú - Lê Vũ

 

Thông tin y tế: Số mắc COVID-19 mới giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua - Ảnh 3
Tình hình bệnh nhân điều trị covid-19 - Ảnh: Kiều Tú - Lê Vũ

 

Thông tin y tế: Số mắc COVID-19 mới giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua - Ảnh 4
Tình hình xét nghiệm và tiêm chủng vaccine - Ảnh: Kiều Tú - Lê Vũ 

 Dẫn tiếp nguồn tin từ báo Sao star, trong bản tin dịch COVID-19 ngày 17/4 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm sâu, còn 14.660 ca. Đây là số mắc mới thấp nhất trong hơn 2 tháng qua. Trong ngày có gần 6.000 ca khỏi và có 10 trường hợp tử vong.

Tính từ 16h ngày 16/4 đến 16h ngày 17/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.660 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 14.660 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.814 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.122 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.253), Yên Bái (801), Quảng Ninh (778), Phú Thọ (749), Nghệ An (746), Tuyên Quang (582), Thái Bình (477), Bắc Giang (534), Thái Nguyên (509), Đắk Lắk (482), Hải Dương (448), Vĩnh Phúc (441), Lào Cai (440), TP. Hồ Chí Minh (427), Bắc Kạn (398), Quảng Bình (398), Gia Lai (368), Hưng Yên (263), Lạng Sơn (258), Bắc Ninh (233), Cao Bằng (224), Sơn La (220), Hà Tĩnh (213), Quảng Nam (208), Ninh Bình (187), Nam Định (186), Bình Định (183), Hà Giang (181), Lâm Đồng (176), Quảng Trị (143), Bến Tre (142), Vĩnh Long (135), Điện Biên (135), Đà Nẵng (131), Đắk Nông (126), Bình Dương (124), Lai Châu (122), Hà Nam (120), Hòa Bình (115), Tây Ninh (114), Thanh Hóa (107), Phú Yên (103), Quảng Ngãi (99), Cà Mau (83), Bình Phước (69), Thừa Thiên Huế (68), Bà Rịa - Vũng Tàu (62), An Giang (42), Sóc Trăng (39), Long An (38), Bình Thuận (37), Kiên Giang (35), Khánh Hòa (28), Kon Tum (22), Cần Thơ (16), Đồng Nai (14), Bạc Liêu (11), Trà Vinh (7), Đồng Tháp (7), Hậu Giang (3).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-340), Phú Thọ (-321), Bình Phước (-287). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (+50), Sóc Trăng (+39), Bình Dương (+25).

 Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 20.986 ca/ngày.

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