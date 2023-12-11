Thời tiết chuyển mùa, thay đổi bất thường, virus cúm gia cầm dễ phát triển: Cảnh báo nguy cơ lây sang người

Hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm có thể gia tăng, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 11/12, trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp tại các địa phương ở Campuchia giáp với biên giới phía Tây Nam của Việt Nam, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm sang người, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch (gồm dịch trên gia cầm và ở người). Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để xét nghiệm chẩn đoán xác định; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng; tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm A/H5N1...

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan y tế, cơ quan thú y và chính quyền địa phương trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, đặc biệt tại các cửa khẩu và các chợ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin và xử lý triệt để ổ dịch; đẩy mạnh tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao; sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ Dân Trí, theo thông tin từ đầu mối Điều lệ y tế quốc tế Campuchia, từ ngày 23/11 đến nay Campuchia ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1) tại tỉnh Kampot. Từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1), trong đó có 3 ca tử vong.

Kampot là tỉnh giáp với biên giới phía Tây Nam của Việt Nam. Trong điều kiện giao lưu thương mại ngày càng rộng mở giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nguy cơ cúm gia cầm có thể xâm nhập vào nước ta và lây nhiễm sang người là rất lớn, đặc biệt là các tỉnh có đường biên giới với các quốc gia đang có dịch. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch cúm trên gia cầm vẫn xảy ra rải rác tại các địa phương. Bên cạnh đó, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, đây là điều kiện thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Đồng thời, người dân có xu hướng tăng nuôi gia cầm để chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm có thể gia tăng, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người.

Gia tăng bệnh nhi nhập viện vì cúm A, cha mẹ cần lưu ý điều gì khi trẻ nhiễm bệnh? Thông thường cúm A ở trẻ xảy ra ở thể nhẹ, có thể được chữa khỏi thông qua các biện pháp điều trị phù hợp tại nhà. Tuy nhiên, có khoảng 10% bệnh có diễn tiến nặng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

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