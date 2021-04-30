Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh nhân ở Hà Nam, trong đó có 1 nhân viên y tế

Tin y tế 30/04/2021 09:49

Trong 3 ca dương tính với COVID-19 ghi nhận được ở Hà Nam, có 1 người là nhân viên y tế Trung tâm y tế huyện Lý Nhân, 2 người còn lại lần lượt là mợ ruột và cháu ruột của bệnh nhân 2899.

VTC News đưa tin, sáng nay 30/4, ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nam cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Người đầu tiên là chị H.T.H., 39 tuổi, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Tuy nhiên, ông Dương cũng cho biết, do chị H. không có yếu tố dịch tễ và không trực tiếp tiếp nhận bố bệnh nhân 2899 khi người này đến khám bệnh nên đang cần xét nghiệm lại để khẳng định cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân mắc bệnh. Trước đó, chiều 27/4, bố bệnh nhân 2899 có đi khám bệnh ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, thời điểm đó có 1 bác sĩ và 9 nhân viên có mặt trong phòng khám. 

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Chốt kiểm dịch ở Hà Nam - Ảnh: Báo Hà Nam

2 trường hợp còn lại lần lượt là mợ và cháu của bệnh nhận 2899, gồm Q.T.X. (43 tuổi, mợ của bệnh nhân 2899) và Đ.H.A. (17 tuổi, cháu ruột bệnh nhân 2899) trú tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Ca bệnh 2899, 28 tuổi ở Hà Nam được Bộ Y tế công bố vào chiều 29/4, mở đầu cho đợt dịch lần 4 tại Việt Nam. Sau khi phong toả, ngay đêm qua tỉnh Hà Nam đã hoàn tất lấy mẫu xong 1.068 người dân sinh sống tại thôn Quan Nhân để xét nghiệm. Đến nay, 11 người có liên quan đến bệnh nhân 2899 được xác định là mắc COVID-19 và dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội và TP.HCM.

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Từ khóa:   Covid 19 SARS-CoV-2 Covid-19 Hà Nam

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