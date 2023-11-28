Khoảng ba tháng trước, anh này bị chó cắn vào tay trái gây chảy máu. Sau đó, anh đi khâu lại vết thương nhưng không tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Theo Người Đưa Tin, tối 27/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tử vong sau khoảng 3 tháng bị chó cắn.

Trường hợp nói trên là Y.L.B. (SN 1991, trú tại xã Hòa Thắng, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, theo người nhà bệnh nhân, khoảng ba tháng trước, anh L bị chó cắn vào tay trái gây chảy máu. Sau đó, anh L đi khâu lại vết thương nhưng không tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 23/11, anh L xuất hiện các triệu chứng sợ nước, sợ gió. Đến ngày 25/11, người nhà đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán: Theo dõi bệnh dại lên cơn.

Ngày 26/11, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà. Đến ngày 27/11, anh L đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân anh L tử vong đang được tiếp tục làm rõ.

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