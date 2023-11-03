Bị chó cắn nhưng không đi tiêm ngừa, người đàn ông 31 tuổi nghi bị dại, tử vong.

Theo thông tin từ VOV, chiều nay (3/11), ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Pháo Đài, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, anh Đ.L.P ngụ tổ 9, khu phố 2, phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên bị chó nhà cắn, có biểu hiện nghi bị dại đã qua đời vào chiều tối qua (2/11). Trước đó, vào đêm 1/11, anh Đ.L.P có biểu hiện quậy phá, đập đồ và đốt nhà nên gia đình báo công an phường xuống hỗ trợ. Công an phường Pháo Đài đã dẫn giải anh Đ.L.P (31 tuổi) về phường xử lý. Sau khi làm việc, gia đình mới thông tin Đ.L.P bị chó cắn vào đầu ngón cái và đốt gần ngón trỏ của bàn tay phải vào ngày 19/9. Sau khi bị chó cắn, anh Đ.L.P không đi tiêm ngừa và đã cho người khác con chó để giết thịt.

Cũng trong ngày 1/11, anh Đ.L.P có biểu hiện của bệnh dại như sợ gió, uống nước khó khăn, tinh thần kích động. Người nhà đưa anh Đ.L.P đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang khám bệnh nhưng anh Đ.L.P không hợp tác nên cũng không thăm khám được. Chị L.H.L (31 tuổi) vợ của anh Đ.L.P cũng bị chồng cắn vào giữa cẳng tay trái và cào chảy máu vùng mặt, mũi và đã đến Khoa Kiểm soát bệnh bật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên để tiêm ngừa.

Vết thương trên tay bệnh nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ Dấu hiệu bệnh dại Ngay khi bị chó cắn (dù cho dại hay chưa xác định chó có mắc bệnh dại hay không) phải nhập viện ngay. Bởi nếu chẳng may bị nhiễm vi rút dại và không điều trị kịp thời thì sau khoảng 3 – 12 tuần, các triệu chứng của bệnh dại có thể xuất hiện; thậm chí dấu hiệu bệnh dại có thể bắt đầu sớm hoặc trễ hơn. Và nguy hiểm khi các triệu chứng dại xuất hiện, người mắc bệnh dại hầu như tử vong. Bệnh dại có 2 dạng: Thể cuồng và thể liệt. Triệu chứng bệnh dại thể cuồng Triệu chứng ở thể cuồng có thể bao gồm: Sốt cao, đau đầu, cảm giác ngứa ran, châm chích hoặc bỏng rát bất thường hoặc không giải thích được (dị cảm) tại vị trí bị cắn. Vài ngày sau đó, khi vi rút tấn công đến hệ thần kinh trung ương, tình trạng viêm não và tủy sống bắt đầu tiến triển. Lúc này, người bệnh có thể xuất hiện một số biểu hiện như: Bồn chồn, lo lắng, sợ nước, sợ gió, bị ảo giác (nhìn hoặc nghe thấy mọi thứ), lú lẫn, hành vi hung hăng, co thắt cơ bắp, khó thở, nuốt khó, tiết nhiều nước bọt, sủi bọt ở miệng, tê liệt, ngưng tim ngưng thở, tử vong. Triệu chứng bệnh dại thể liệt Ở nhóm người mắc bệnh dại bị liệt chỉ chiếm khoảng 20% ca bệnh. Người bệnh có dấu hiệu tê liệt cơ bắp, bắt đầu ở vị trí vết thương, cơ bắp tê liệt dần dần bị tê liệt, bắt đầu từ vết cắn hoặc vết xước. Tình trạng hôn mê từ từ phát triển, và cuối cùng là cái chết. Thể liệt của bệnh dại thường bị chẩn đoán nhầm, góp phần vào việc báo cáo chưa đầy đủ về bệnh. Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

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