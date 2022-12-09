Sau 1 đêm cấp cứu và điều trị tích cực, nạn nhân sống sót trong vụ cháy làm 3 người thiệt mạng ở Hải Phòng đã được xuất viện

Tin y tế 09/12/2022 20:00

Sau 1 đêm điều trị tích cực, thể trạng nạn nhân sống sót trong vụ cháy tại ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng đã ổn định trở lại. Đến cuối giờ sáng nay, bệnh nhân đã được xuất viện.

 

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống dẫn theo lời của Đại diện lãnh đạo Khoa cấp cứu, hồi sức và chống độc biển, Viện Y học biển Việt Nam vừa xác nhận, bệnh nhân Nguyễn Thế Điểm, SN 1959 (địa chỉ xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) liên quan trong vụ cháy nhà tại ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, quận Lê Chân, Hải Phòng đã hồi phục thể trạng tốt và được xuất viện cuối giờ sáng nay (9/12).

Sau 1 đêm cấp cứu và điều trị tích cực, nạn nhân sống sót trong vụ cháy làm 3 người thiệt mạng ở Hải Phòng đã được xuất viện - Ảnh 1
Sau khi cấp cứu, điều trị tích cực tại Viện Y học biển Việt Nam, bệnh nhân Điểm đã hồi phục thể trạng, tỉnh táo và được xuất viện (Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống)

Theo bác sỹ Nguyên, sau 30 phút xử trí, bệnh nhân dần hồi phục, không còn rét run, đã tiếp xúc được và tỉnh táo trở lại. Đến sáng nay, sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe lần cuối đối với ca bệnh này, thể trạng sức khỏe của bệnh nhân đã về trạng thái bình thường. Theo đó, khoảng cuối giờ sáng nay, bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Vụ cháy xảy ra vào trưa ngày 8/12, tại ngôi nhà tạm ở ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Sau 1 đêm cấp cứu và điều trị tích cực, nạn nhân sống sót trong vụ cháy làm 3 người thiệt mạng ở Hải Phòng đã được xuất viện - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Tiền Phong)

Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân phát hiện ngọn lửa lớn cùng cột khói cao hàng chục mét từ ngôi nhà tạm. Tuy nhiên, khi người dân tiếp cận hiện trường thì cánh cổng của ngôi nhà bị khoá, bên trong có người kêu cứu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tới hiện trường, khống chế ngọn lửa, cứu được một người đàn ông ra khỏi đám cháy và đưa tới viện cấp cứu.

Sau 1 đêm cấp cứu và điều trị tích cực, nạn nhân sống sót trong vụ cháy làm 3 người thiệt mạng ở Hải Phòng đã được xuất viện - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy nhà dân trong ngõ 98 Khúc Thừa Dụ làm 3 người thiệt mạng (Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống)

Tiếp tục kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 3 người tử vong (gồm 2 nữ, 1 nam). Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an quận Lê Chân điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đến khoảng 13h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nạn nhân tử vong trong đám cháy được xác định là bà N.T.L cùng vợ chồng ông L. (là hàng xóm).

Ngoài ra, ông N.T.Đ (63 tuổi, là bạn bà L) bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, sau khi bệnh nhân xuất viện, phía cơ quan công an đã triệu tập ông Điểm phục vụ công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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