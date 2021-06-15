Rơi nước mắt cảnh chiến sĩ tuyến đầu chống dịch bước đi chao đảo, gục ngã trước cửa nhà dân, thiếp đi vì quá mệt

Tin y tế 15/06/2021 18:23

Hình ảnh một chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch bước đi loạng choạng, gục xuống trước cửa của một ngôi nhà ven đường được camera nhà dân ghi lại khiến người xem không khỏi xúc động.

Dịch bệnh Covid-19 một lần nữa bùng phát trên diện rộng, hơn ai hết những người chiến sĩ tuyến đầu chống dịch mang trên vai một trọng trách nặng nề và vô cùng vất vả. Trên mạng xã hội, lan truyền không ít hình ảnh đẹp của các anh bộ đội, nhân viên y tế hết mình ra sức làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm hay lúc mệt mỏi nhất. 

Mới đây, một đoạn camera ghi lại hình ảnh một chiến sĩ tuyến đầu chống dịch gục ngã trước một ngôi nhà ven đường đang được truyền tay nhau chia sẻ trên mạng xã hội khiến không ít người xót xa. Có vẻ như anh đã có một ngày làm nhiệm vụ rất mệt mỏi, chân không gượng bước nỗi nữa phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

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Người cán bộ tuyến đầu chống dịch bước đi loạng choạng, không bước nỗi nữa - Cắt từ clip

Trong đoạn clip ngắn có thể thấy anh là một người cán bộ tuyến đầu chống dịch vì trên người vẫn còn nguyên bộ đồ bảo hộ. Chân anh không còn bước nỗi nữa, anh ngồi xuống trước cổng nhà dân một cách nặng nề. Tranh thủ ngủ một chút sau ngày làm vất vả.

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Anh gục ngã trước cổng nhà ven đường vì quá mệt - Ảnh: Cắt từ clip
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Có vẻ như sương đêm khá lạnh, nên anh co ro và trùm lại chiếc mũ bảo hộ - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Cảm thương trước nỗi vất vả, mọi người đều gửi lời động viên và cảm ơn anh đã cố gắng hết sức trong giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, cũng có không ít hình ảnh các chiến sĩ đổ mồ hôi ướt đẫm trong bộ đồ bảo hộ, đôi bàn tay nhăn nheo vì ướt, thậm chí có người còn ngất xỉu vì quá nóng và mệt mỏi,... Khi xem những hành ảnh này, có thể thấy sự cống hiến của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch là vô giá. Không màn mệt mỏi hay gian khổ, họ đều chung tay giúp đất nước vượt qua trận đại dịch Covid-19. 

Chính vì vậy, chúng ta cũng hãy chung tay, góp sức giúp họ bằng cách tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh phức tạp, thực hiện theo các yêu cầu chống dịch của cơ quan chức năng, không được phép chủ quan, lơ là. 

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