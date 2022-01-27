Phát hiện 'ngoài mong đợi' về thời gian tồn tại của kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm mũi 3 Pfizer

Tin y tế 27/01/2022 08:16

Một nghiên cứu đã tìm ra đáp án cho câu hỏi thời gian tồn tại kháng thể sau khi tiêm mũi 3 Pfizer kéo dài bao lâu?

Thro thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, một nghiên cứu của hãng Pfizer/BioNTech và Khoa Y, Đại học Texas (Mỹ) cho thấy, sau khi tiêm mũi 3 loại Pfizer thì các kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 sẽ có thể tồn tại trong vòng 4 tháng. 

Eric Topol - Giáo sư y học phân tử tại Viện nghiên cứu Scripps (San Diego, California, Mỹ) cho biết: "Nồng độ kháng thể vẫn cao ngoài mức mong đợi trong 4 tháng sau khi tiêm mũi thứ 3 vaccine Pfizer. Đây là một điều quá tuyệt vời".  

Hãng Pfizer cũng cho biết, mức độ kháng thể chống lại Omicron giảm dần trong khoảng từ 1 - 4 tháng sau khi tiêm mũi vaccine thứ 3 nhưng sự suy giảm này cũng tương tự với sự suy giảm kháng thể chống lại chủng gốc của virus corona.

Trong một buổi phỏng vấn với báo The Washington Post, Pei-Yong Shi - Một trong những tác giả của nhóm nghiên cứu nói rằng: "Nghiên cứu cho thấy ít nhất 4 tháng sau khi tiêm mũi vaccine thứ 3, các kháng thể trung hoà vẫn còn hoạt động để chống lại việc lây nhiễm Omicron". 

Phát hiện 'ngoài mong đợi' về thời gian tồn tại của kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm mũi 3 Pfizer - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Kết quả của nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng về tầm quan trọng của việc tiêm các mũi vaccine COVID-19 tăng cường và giới chức y tế đang kêu gọi người dân đi tiêm phòng ngay khi có thể để đối phó với sự bùng phát các ca nhiễm Omicron. 

Trước đó, một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã phát hiện ra rằng mũi 3 có hiệu quả 90% trong việc giảm nguy cơ nhập viện do Omicron, trong khi những người tiêm mũi vaccine thứ 2 đã được 6 tháng thì con số này chỉ là 57%. 

Bà Rochelle Walensky - Người đứng đầu CDC Mỹ cho biết: "Các mũi tiêm nhắc lại sẽ có hiệu quả cao nhất trong việc chống lây nhiễm và nhập viện do biến thể Omicron nếu tiêm đúng thời gian khuyến cáo của cơ quan y tế. Do đó, những ai đã đủ điều kiện tiêm các mũi nhắc lại nên đi tiêm ngay lập tức. Vẫn còn hàng triệu người đủ điều kiện được tiêm mũi tăng cường nhưng vẫn chưa đến tiêm". 

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Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên sử dụng cùng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo cập nhật ngày 16/12/2021 thì có thể sử dụng vaccine bất hoạt kết hợp với vaccine khác.

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