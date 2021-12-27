TP.HCM 'hoả tốc' tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 trước dịp Tết Nguyên Đán cho người 18 tuổi trở lên

TP.HCM phấn đấu hoàn thành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc trước Tết Nguyên đàn (trước 30/1/2022) cho người 18 tuổi trở lên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 27/12, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết tính đến ngày 26/12, thành phố đã triển khai tiêm mũi 1 là 7.987.323, mũi 2 là 6.992.703, mũi bổ sung 133.037 (với đối tượng bị suy giảm miễn dịch như mắc bệnh HIV, ung thư), mũi nhắc lại 367.724 (còn gọi là mũi 3) thành phố phấn đấu hoàn thành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc trước Tết Nguyên đàn (trước 30/1/2022). Về nguồn vaccine, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến hôm nay, thành phố còn 1,3 triệu liều vaccine. Khi tiêm nhu cầu đến đâu Sở Y tế sẽ báo cáo Bộ Y tế để tiếp tục nhận được vaccine.

Lần tiêm này thành phố sẽ cử các đội tiêm đến các cơ quan, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp để hạn chế tình trạng tập trung đông người khi tiêm. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM phát biểu trong cuộc họp. Ảnh: VTC News Những đối tượng nguy cơ sẽ ưu tiên tiêm trong đợt này, tuy nhiên không phải tiêm cho đối tượng này xong mới tiêm các đối tượng khác mà thành phố sẽ tiến hành tiêm song song để đẩy nhanh số người được tiêm. Riêng các đối tượng nguy cơ nếu phát hiện là F0 sẽ được xử lý theo quy trình đã hướng dẫn, và những trường hợp này sẽ được tiêm bổ sung thông qua các đội tiêm lưu động.

Cũng theo thông tin từ VTC News, thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành mũi tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 30/1/2022. "Sở Y tế phối hợp, điều phối các đội tiêm công lập, tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn để tập trung, đảm bảo nhân lực theo yêu cầu tiêm chủng", bà Mai cho biết. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thêm, Bộ Y tế yêu cầu hết quý I/2022, thành phố phải hoàn thành tiêm mũi nhắc lại cho người 18 tuổi trở lên, tuy nhiên thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vào trước Tết Nguyên đán (30/1/2022). "Đây là thử thách bởi nhiều điều kiện khách quan và trong bối cảnh thời gian chỉ còn hơn 1 tháng. Ngành y tế sẽ cố gắng", ông Tâm nói. Theo ông Tâm, đánh giá tình hình dịch tại thành phố, số ca mắc mới đã giảm (dưới 1.000 ca/ngày), số người nhập viện, chuyển nặng và tử vong do Covid-19 ở thành phố cũng giảm. Đây là tín hiệu lạc quan, nhưng thành phố không chủ quan trong bối cảnh học sinh đang thí điểm học trực tiếp và một vài hoạt động khác mới trở lại. "Thành phố có thể tạm vui mừng, nhưng không quá chủ quan và lơ là trước lễ, Tết cổ truyền và khi các hoạt động dần mở lại. HCDC khuyến cáo người dân luôn tuân thủ 5K, để kéo dài kết quả lạc quan", ông Tâm nói.

Phát hiện mới về người chưa tiêm vaccine nhiễm COVID-19 có nguy cơ phải điều trị tích cực cao gấp 60 lần so với người đã tiêm phòng Tỷ lệ nằm điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) ở người độ tuổi 50 và 70 mắc COVID-19 mà chưa tiêm phòng vaccine cao gấp 30 lần so với những người cùng lứa tuổi nhưng đã tiêm phòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-hoa-toc-tiem-mui-3-vaccine-covid-19-truoc-dip-tet-nguyen-dan-cho-nguoi-18-tuoi-tro-len-443379.html