TP.HCM 'hoả tốc' tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 trước dịp Tết Nguyên Đán cho người 18 tuổi trở lên

Tin y tế 27/12/2021 20:19

TP.HCM phấn đấu hoàn thành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc trước Tết Nguyên đàn (trước 30/1/2022) cho người 18 tuổi trở lên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 27/12, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết tính đến ngày 26/12, thành phố đã triển khai tiêm mũi 1 là 7.987.323, mũi 2 là 6.992.703, mũi bổ sung 133.037 (với đối tượng bị suy giảm miễn dịch như mắc bệnh HIV, ung thư), mũi nhắc lại 367.724 (còn gọi là mũi 3) thành phố phấn đấu hoàn thành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc trước Tết Nguyên đàn (trước 30/1/2022).

Về nguồn vaccine, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến hôm nay, thành phố còn 1,3 triệu liều vaccine. Khi tiêm nhu cầu đến đâu Sở Y tế sẽ báo cáo Bộ Y tế để tiếp tục nhận được vaccine.

Lần tiêm này thành phố sẽ cử các đội tiêm đến các cơ quan, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp để hạn chế tình trạng tập trung đông người khi tiêm.

Covid-19 1
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM phát biểu trong cuộc họp. Ảnh: VTC News

Những đối tượng nguy cơ sẽ ưu tiên tiêm trong đợt này, tuy nhiên không phải tiêm cho đối tượng này xong mới tiêm các đối tượng khác mà thành phố sẽ tiến hành tiêm song song để đẩy nhanh số người được tiêm. Riêng các đối tượng nguy cơ nếu phát hiện là F0 sẽ được xử lý theo quy trình đã hướng dẫn, và những trường hợp này sẽ được tiêm bổ sung thông qua các đội tiêm lưu động.

Cũng theo thông tin từ VTC News, thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành mũi tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 30/1/2022. "Sở Y tế phối hợp, điều phối các đội tiêm công lập, tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn để tập trung, đảm bảo nhân lực theo yêu cầu tiêm chủng", bà Mai cho biết.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thêm, Bộ Y tế yêu cầu hết quý I/2022, thành phố phải hoàn thành tiêm mũi nhắc lại cho người 18 tuổi trở lên, tuy nhiên thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vào trước Tết Nguyên đán (30/1/2022).  

"Đây là thử thách bởi nhiều điều kiện khách quan và trong bối cảnh thời gian chỉ còn hơn 1 tháng. Ngành y tế sẽ cố gắng", ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, đánh giá tình hình dịch tại thành phố, số ca mắc mới đã giảm (dưới 1.000 ca/ngày), số người nhập viện, chuyển nặng và tử vong do Covid-19 ở thành phố cũng giảm. Đây là tín hiệu lạc quan, nhưng thành phố không chủ quan trong bối cảnh học sinh đang thí điểm học trực tiếp và một vài hoạt động khác mới trở lại.  

"Thành phố có thể tạm vui mừng, nhưng không quá chủ quan và lơ là trước lễ, Tết cổ truyền và khi các hoạt động dần mở lại. HCDC khuyến cáo người dân luôn tuân thủ 5K, để kéo dài kết quả lạc quan", ông Tâm nói.

Phát hiện mới về người chưa tiêm vaccine nhiễm COVID-19 có nguy cơ phải điều trị tích cực cao gấp 60 lần so với người đã tiêm phòng

Phát hiện mới về người chưa tiêm vaccine nhiễm COVID-19 có nguy cơ phải điều trị tích cực cao gấp 60 lần so với người đã tiêm phòng

Tỷ lệ nằm điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) ở người độ tuổi 50 và 70 mắc COVID-19 mà chưa tiêm phòng vaccine cao gấp 30 lần so với những người cùng lứa tuổi nhưng đã tiêm phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Tiêm vaccine Sở Y tế TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 45 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại