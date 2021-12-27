Mỹ: Trẻ em nhập viện vì COVID-19 tăng nhanh, một nửa số dưới 5 tuổi, báo động nguy cơ bệnh viện quá tải

Tin y tế 27/12/2021 09:15

Số trẻ em dưới 18 tuổi tại New York nhập viện vì Covid-19 tăng cao từ đầu tháng 12 đến nay. Đáng chú ý là một nửa số trẻ này dưới 5 tuổi, nhóm chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng bệnh.

Theo thông tin của TTXVN, thống kê số trẻ em dưới 18 tuổi nhập viện vì Covid-19 tại New York "tăng gấp 4 lần bắt đầu từ tuần từ 5/12 đến tuần vừa qua." Đáng chú ý, một nửa số trẻ nhập viện đều dưới 5 tuổi - nhóm chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng bệnh. 

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, trong 7 ngày qua, trung bình tại Mỹ ghi nhận gần 190.000 ca mắc mới. Sự xuất hiện của Omicron cùng với kỳ nghỉ lễ lớn cuối năm đã khiến người dân đổ xô đến các điểm xét nghiệm, gây quá tải.

Tiến sỹ Anthony Fauci - Cố vấn y tế của Nhà Trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh, Omicron là biến thể "lây nhiễm đặc biệt nhanh" và chính quyền đang tăng cường các nỗ lực để ứng phó.

Ông nêu rõ: "Mặc dù chúng tôi hài lòng với bằng chứng từ nhiều quốc gia cho thấy có vẻ như có mức độ (gây bệnh của biến thể Omicron) ít nghiêm trọng hơn, nhưng chúng ta phải cẩn trọng để không được tự mãn trước nhận định điều đó. Biến thể này vẫn có thể dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện ở Mỹ."

Mỹ: Trẻ em nhập viện vì COVID-19 tăng nhanh, một nửa số dưới 5 tuổi, báo động nguy cơ bệnh viện quá tải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia đầu ngành này cũng thừa nhận Mỹ đang gặp "vấn đề về xét nghiệm" và cam kết từ tháng tới, năng lực xét nghiệm cho hệ thống y tế trong nước sẽ được cải thiện.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng đã thông báo một loạt biện pháp mới sau một thời gian tập trung vào tiêm phòng, trong đó có việc cung cấp thêm nửa triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà sau Giáng Sinh.

Tiến sỹ Fauci nhấn mạnh: "Phương pháp đối phó tổng hợp của Tổng thống (Joe Biden) là đảm bảo chúng ta có đủ lực lượng dự phòng gồm quân nhân, bác sỹ, y tế và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cho các bệnh viện, đảm bảo rằng có đủ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và nếu cần, có đủ máy thở trong kho dự trữ chiến lược quốc gia".

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