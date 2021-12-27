Phát hiện mới về người chưa tiêm vaccine nhiễm COVID-19 có nguy cơ phải điều trị tích cực cao gấp 60 lần so với người đã tiêm phòng

Tin y tế 27/12/2021 15:16

Tỷ lệ nằm điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) ở người độ tuổi 50 và 70 mắc COVID-19 mà chưa tiêm phòng vaccine cao gấp 30 lần so với những người cùng lứa tuổi nhưng đã tiêm phòng.

Theo Vietnamplus đưa tin, một nghiên cứu mới đây cho thấy, những người mắc COVID-19 chưa tiêm phòng có nguy cơ phải nằm phòng chăm sóc tích cực (ICU) cao gấp 60 lần so với những người mắc bệnh nhưng đã tiêm phòng.

Số liệu này được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu và kiểm toán hồi sức tích cực Anh (ICNARC). Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11, tỷ lệ nằm phòng ICU ở những người mắc COVID-19 trong độ tuổi 60 đã tiêm 2 mũi vaccine chỉ khoảng 0,6%/100.000 người/tuần. Trong khi đó, tỷ lệ này ở những người trong độ tuổi tương tự và chưa tiêm vaccine lên đến 37,3%/100.000 người/tuần.

Đồng thời, tỷ lệ nằm điều trị tại phòng ICU/tuần ở độ tuổi 50 và 70 mà chưa tiêm phòng cao gấp 30 lần so với những người cùng lứa tuổi nhưng đã tiêm phòng. Tỷ lệ này giảm xuống ở nhóm tuổi trẻ hơn, song những người ở độ tuổi 30 và 40 chưa tiêm phòng có nguy cơ phải chăm sóc tích cực cao gấp 10-15 lần so với người đã tiêm phòng.

Phát hiện mới về người chưa tiêm vaccine nhiễm COVID-19 có nguy cơ phải điều trị tích cực cao gấp 60 lần so với người đã tiêm phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, trung tâm bao quát các bệnh viện ở England, xứ Wales và Bắc Ireland đưa ra tình huống tỷ lệ nhập viện tại thủ đô London do COVID-19 sắp lên tới 400 ca/ngày, ngưỡng mà chính phủ Anh đề ra để áp đặt trở lại một số biện pháp phong tỏa.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan dịch vụ y tế Anh (NHS), London - hiện là điểm nóng lây nhiễm biến thể Omicron, ngày 22/12 có thêm 386 ca nhập viện, tăng 92% so với tuần trước đó. Hiện cứ 10 ngày một lần thì số ca nhập viện do COVID-19 đang tăng gấp đôi, song vẫn chưa tăng đến mức đỉnh 850 ca ghi nhận vào tháng 1/2020.

Chính phủ Anh được cho là đang theo dõi chặt chẽ tỷ lệ nhập viện tại London trước khi ban bố các biện pháp hạn chế trên toàn quốc.

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