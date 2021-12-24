Tin vui: Quân đội Mỹ phát triển thành công loại vaccine ngừa mọi biến thể SARS-Cov-2, kể cả biến thể sẽ xuất hiện trong tương lai

Sau 2 năm, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed (Mỹ) đã phát triển thành công một loại vaccine có thể phòng ngừa mọi biến thể của virus SARS-Cov-2, kể cả những biến thể đã và có thể xuất hiện trong tương lai.

Theo tạp chí Defense One, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu quân đội Walter Reed (WRAIR) - trung tâm nghiên cứu y sinh lớn nhất nước Mỹ - đã phát triển thành công vaccine phòng COVID-19 với tên gọi Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN).

Dự kiến các nhà khoa học của quân đội Mỹ sẽ đưa ra thông báo về vaccine SpFN trong những tuần tới. Loại vaccine này được tin tưởng rằng có khả năng phòng ngừa tất cả biến thể của virus SARS-Cov-2 gây đại dịch COVID-19, kể cả những biến thể đã xuất hiện và có thể xuất hiện trong tương lai.

Ảnh: WALTER REED

Vaccine SpFN đã hoàn thành thử nghiệm trên động vật vào đầu năm nay với kết quả khả quan. Theo giám đốc chi nhánh bệnh truyền nhiễm của viện nghiên cứu quân đội Mỹ cho biết giai đoạn 1 của thử nghiệm vaccine chống lại biến thể Omicron và các biến thể khác ở người đã kết thúc vào tháng này và một lần nữa cho kết quả tích cực và đang được đánh giá.

Ảnh: WALTER REED

Theo các nhà khoa học của viện nghiên cứu quân đội Mỹ, các thử nghiệm liên quan vaccine trên ở cơ thể người mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì phòng thí nghiệm cần thử nghiệm trên những cá nhân chưa được tiêm chủng hoặc trước đó đã nhiễm COVID-19.

Ông cho hay bước tiếp theo là đánh giá cách vaccine mới này tương tác với những người đã được tiêm chủng hoặc nhiễm bệnh trước đó. Hiện tại, Walter Reed đang làm việc với một đối tác giấu tên cho đợt triển khai vaccine tiếp theo.

Nhật Bản có chuỗi lây nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng, người nhiễm bệnh chưa từng đi nước ngoài Nhật Bản mới đây đã phát hiện ra chuỗi lây nhiễm Omicron trong cộng đồng tại tỉnh Osaka. Hiện, nước này đã ghi nhận 160 trường hợp mắc COVID-19 do biến thể Omicron.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-vui-quan-doi-my-phat-trien-thanh-cong-loai-vaccine-ngua-moi-bien-the-sars-cov-2-ke-ca-bien-the-se-xuat-hien-trong-tuong-lai-442906.html