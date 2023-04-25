Số ca mắc COVID-19 ở nước ta trong khoảng 2 tuần gần đây gia tăng. Đã có những ngày số mắc mới vượt 2.000 ca/ ngày. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao...

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/4 của Bộ Y tế cho biết, có 2.501 ca mắc, cao nhất trong hơn nửa năm qua. Hôm nay ghi nhận 1 bệnh nhân COVID-19 tại Nam Định tử vong. Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 145 ca.

Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, Sở Y tế TP HCM vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 xuyên dịp nghỉ lễ 29/4-3/5 tới đây cho người dân thành phố từ 18 tuổi trở lên với 59 điểm tiêm vaccine tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.549.186 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.713 ca nhiễm).

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho rằng tuân thủ và triển khai hiệu quả "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" vừa được UBND TP ban hành sẽ mang ý nghĩa quyết định trong việc phòng chống dịch bệnh. Trong đó, việc tiêm đầy đủ các mũi vaccine COVID-19 và tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế vẫn luôn là biện pháp tốt nhất giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19.

TP.HCM đốc thúc công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, các cơ sở giáo dục được lưu ý không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở yêu cầu cần kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn.