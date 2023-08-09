Nhiều ca nhập viện cấp cứu hỏng hết gan, não, thận vì uống thuốc giảm cân

Việc tự ý sử dụng các thuốc giảm cân không theo hướng dẫn của bác sĩ có thể dẫn đến bị tiêu chảy kéo dài, suy nhược cơ thể, nếu dùng lâu dài có thể ảnh hưởng đến thần kinh, huyết áp, gây trầm cảm và sẽ bị lệ thuộc vào thuốc...

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giảm cân đáp ứng nhu cầu gầy nhanh, mà không cần tốn nhiều công sức để tập luyện. Một số cơ chế thuốc giảm cân hay dùng như: Thuốc làm chuyển hóa chất béo trong cơ thể; thuốc tạo cảm giác no, gây chán ăn; thuốc gây mất nước... Một số loại thuốc giảm cân khiến cho người dùng có cảm giác đầy bụng, không muốn ăn uống, giảm hấp thụ chất béo để nhanh sụt cân. Các chuyên gia y tế cho biết, việc tự ý sử dụng các thuốc giảm cân không theo hướng dẫn của bác sĩ có thể dẫn đến bị tiêu chảy kéo dài, suy nhược cơ thể, nếu dùng lâu dài có thể ảnh hưởng đến thần kinh, huyết áp, gây trầm cảm và sẽ bị lệ thuộc vào thuốc... Điều này làm giảm chất lượng cuộc sống của người uống. Thậm chí nếu dùng thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc có chứa chất cấm thì sẽ nguy hại đến tính mạng.

Theo nhận định của các chuyên gia, nguy hiểm nhất là có một số loại sản phẩm giảm cân làm tăng nguy cơ tai biến và huyết áp. Đặc biệt, các độc tính có trong sản phẩm sẽ trực tiếp phá hủy cầu thận không thể phục hồi. Một số loại sản phẩm giảm cân làm tăng nguy cơ tai biến và huyết áp. Ảnh minh họa: Internet Dù đã nhiều lần khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thuốc, thực phẩm hỗ trợ giảm cân không rõ nguồn gốc hoặc lạm dụng chúng, nhưng các cơ sở y tế vẫn liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp gặp nạn vì các sản phẩm này.

Trước đó theo thông tin từ báo điện tử VTV News, bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí có tiếp nhận một bệnh nhân nữ 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, lơ mơ, mạch nhanh. Theo người nhà, khoảng 1 tuần nay, người bệnh có uống thuốc giảm cân mua trên mạng. Sau đó, người bệnh có biểu hiện ăn ít, ngủ ít, mệt mỏi, tức ngực, nói nhảm. Gia đình đã đưa người bệnh đến cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi tiến hành thăm khám, trên các kết quả xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán ngộ độc cấp, nghi do ngộ độc thuốc giảm cân. Các cơ sở y tế liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp gặp nạn vì thuốc giảm cân. Ảnh minh họa: Internet Trường hợp tương tự, theo thông tin từ Vnexpress, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 13 tuổi nhập viện trong tình trạng sạm da, tức ngực, khó thở, sau một tháng dùng thuốc hỗ trợ giảm cân không rõ nguồn gốc. Vnexpress dẫn lời bác sĩ La Tiến Cương, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, cho biết bệnh nhi tăng huyết áp, chóng mặt, rối loạn nhịp tim, tổn thương tế bào gan, chỉ số xét nghiệm men gan cao gấp 10 lần bình thường. Các bác sĩ dùng nhiều thuốc để kiểm soát huyết áp, điều trị các tổn thương, giúp bé hồi phục. Bé nặng 77 kg (cân nặng trung bình tuổi này là 45 kg), uống thuốc giảm cân do gia đình mua trên mạng. Sau một tháng sử dụng, bệnh nhi giảm được 10 kg, song phải vào viện. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Việc giảm cân khoa học là sự kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Việc sử dụng các loại thuốc giảm cân đặc biệt là các loại thuốc giảm cân cấp tốc chưa được kiểm chứng là vô cùng nguy hại, tác dụng giảm cân chưa thấy nhưng tác hại về sức khỏe thì người trực tiếp sử dụng phải gánh chịu là rất lớn.

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