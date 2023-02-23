Nguyên nhân tử vong bất thường của bé trai 22 tháng tuổi ở trường mầm non: Nghi ngờ do viêm phổi suy hô hấp

Tin y tế 23/02/2023 19:34

Sau giờ ngủ trưa tại trường, bé trai được phát hiện không thức dậy, đã được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Theo Báo Bảo vệ pháp luật, chiều ngày 23/2, nguồn tin của BVPL cho biết, các cơ quan chức năng thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đang điều tra trường hợp một bé trai tử vong bất thường sau khi được gửi tại một trường mầm non trên địa bàn.

Quá trình khám nghiệm tử thi cháu N. xác định vùng đầu không tổn thương, xương hộp sọ không nứt vỡ; não phù sung huyết.

Ở vùng ngực, xương sườn, xương ức không gãy, hố ngực khô. Phổi phù xốp đặc. Các thùy phổi phải có màu sắc không đồng nhất, thùy trên phổi phải sung huyết. Thùy dưới, thùy giữa phổi phải nhạt màu. Phổi trái sung huyết. Lòng khí phế quản có dịch bọt trắng. Tuyến ức bình thường. Trong bao tim có khoảng 20ml dịch vàng nhạt. Cơ tim nhạt màu, chảy máu rải rác dạng chấm.

Tại ổ bụng có khoảng 80ml dịch màu vàng nhạt. Dạ dày chứa thức ăn dạng nhuyễn. Các quai ruột sung huyết kích thước 13x8x5cm. Lách, gan và thận sung huyết.

Nguyên nhân tử vong bất thường của bé trai 22 tháng tuổi ở trường mầm non: Nghi ngờ do viêm phổi suy hô hấp - Ảnh 1

Các cơ quan chức năng đã thu các mẫu để xét nghiệm, giám định. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Nguyên nhân ban đầu xác định, cháu N. tử vong do viêm phổi dẫn đến suy hô hấp.

Cũng theo Báo Tiền Phong trước đó, Gia đình bé trai N. (SN 2021) cho biết, sáng 22/2 gia đình đưa bé đến trường Mầm non Bé Ngoan tại Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp với sức khỏe bình thường. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cô giáo phát hiện bé N. ngủ trưa không dậy. Đến khoảng 14h cùng ngày, bé trai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang nhưng các bác sĩ thông báo bệnh nhân đã ngưng thở trước đó. “Gia đình chúng tôi rất đau lòng, muốn làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu để phòng tránh đối với những cháu khác”, bố cháu N. nói.

Bà Phùng Thị Bích Điệp - Hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan, cho biết nhà trường đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho bé N. Theo bà Điệp, bé N. mới vào học tại trường vào ngày 11/2. Bé N. mới đi học nên thường hay khóc. Ngày 22/2, gia đình đưa bé đến trường có thông báo bé N. bị viêm họng và gửi thuốc nhờ các cô giáo cho uống hộ.

Bà Điệp cho biết bé N. vẫn sinh hoạt bình thường nhưng có biểu hiện mệt. Trưa cùng ngày (22/2), bé N. mệt và khó ngủ nên được các cô giáo nằm cạnh dỗ. Sau đó, cô giáo phát hiện bé mệt và cơ thể nhợt nhạt nên báo cho Ban giám hiệu. Nhà trường đã đưa bé N đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tập trung cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

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Trước khi nhập viện, bệnh nhân đau bụng dữ dội, cơn đau mỗi lúc một tăng lên kèm biểu hiện nôn ói.

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