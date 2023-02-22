TS.BS. Lê Quang Toàn, Trưởng khoa Đái tháo đường - Bệnh viện Nội tiết Trung ương khẳng định, cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào tìm ra phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh đái tháo đường như các cơ sở khám chữa bệnh đang quảng cáo.

Trả lời thông tin trên Báo An Ninh Thủ Đô, bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, hình ảnh của bệnh viện này cũng đang bị nhiều tài khoản mạng xã hội, website sử dụng trái phép để quảng cáo các loại thuốc, phương pháp chữa đái tháo đường. Nguy hại hơn là các trường hợp quảng cáo với nội dung có thể chữa khỏi hoàn toàn tiểu đường mà không dùng thuốc Tây, không insulin.

“Người bệnh có lượng đường trong máu bình thường là do sử dụng thuốc – không phải vì bệnh đái tháo đường đã biến mất. Khi đó, họ cần tiếp tục sử dụng thuốc kết hợp với luyện tập và ăn uống hợp lý, nếu không glucose máu sẽ tăng trở lại” – TS.BS Lê Quang Toàn nêu rõ.

Theo TS Toàn, ở giai đoạn đầu bệnh còn nhẹ, sử dụng một số loại thuốc đông y có thể giúp giảm đường huyết. Khi người bệnh đến khám ở các phòng mạch và cơ sở khám chữa bệnh thì thấy đường huyết ở ngưỡng bình thường và nghĩ rằng đã điều trị bệnh khỏi hẳn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng.

Phân tích kỹ hơn, vị Trưởng khoa này cho biết, ở người bệnh đái tháo đường, các tế bào đảo tụy suy giảm chức năng dẫn đến giảm tiết insulin hoặc lượng hormon này không được sử dụng hiệu quả. Trong đó insulin tham gia vào quá trình chuyển hóa glucose, vận chuyển đường vào trong tế bào sinh năng lượng.

Kết quả của sự thiếu hụt insulin là lượng đường trong máu tăng cao. Chức năng tuyến tụy sẽ suy giảm theo thời gian, đến một lúc nào đó người bệnh tiểu đường dùng thuốc mà không thể đáp ứng mà phải tiêm insulin. “Đây là bằng chứng cho thấy bệnh đái tháo đường vẫn chưa thể khỏi” – bác sĩ Toàn nói.

Chuyên gia của Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo, cách kiểm soát bệnh đái tháo đường hiệu quả là phải sử dụng thuốc hạ đường huyết thường xuyên theo đúng chỉ định của bác sĩ và tái khám định kỳ để được điều chỉnh liều lượng nếu cần. Cùng đó, nên kiểm soát chế độ ăn hợp lý, tập thể dục thường xuyên…

Cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào tìm ra phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh. Ảnh: An ninh thủ đô

Cũng theo VTV, TS.BS Lê Quang Toàn cho biết thêm: Ở người bệnh đái tháo đường, các tế bào đảo tụy suy giảm chức năng dẫn đến giảm tiết insulin hoặc lượng hormon này không được sử dụng hiệu quả. Trong đó, insulin tham gia vào quá trình chuyển hóa glucose, vận chuyển đường vào trong tế bào sinh năng lượng. Kết quả của sự thiếu hụt insulin là lượng đường trong máu tăng cao. Chức năng tuyến tụy sẽ suy giảm theo thời gian. Đến một lúc nào đó, người bệnh tiểu đường dùng thuốc mà không thể đáp ứng mà phải tiêm insulin. Đây là bằng chứng cho thấy bệnh đái tháo đường vẫn chưa thể khỏi.

Để kiểm soát bệnh đái tháo đường hiệu quả, TS.BS Lê Quang Toàn khuyến cáo:

Sử dụng thuốc hạ đường huyết thường xuyên: Nếu bạn đã được kê toa thuốc hạ đường huyết, bạn nên dùng thuốc theo đúng chỉ định và tái khám định kỳ để được điều chỉnh liều lượng nếu cần.

Kiểm soát chế độ ăn: Bạn ăn gì, uống gì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nồng độ đường máu. Do đó, chế độ ăn nên hạn chế thực phẩm nhiều đường, tinh bột, bánh kẹo ngọt, nước uống có gas… nên ăn nhiều rau xanh, các loại quả hạch, ngũ cốc nguyên hạt…

Tập thể dục thường xuyên: Ngồi nhiều, ít vận động làm tăng kháng insulin, khiến đường máu sẽ khó ổn định. Do đó, bạn nên cố gắng luyện tập hàng ngày như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, chơi cầu lông, bơi lội… để làm giảm đường huyết.