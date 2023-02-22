Bé gái 4 tuổi sốc tim, khó thở khi đang đi chơi: Bác sĩ phát hiện viêm cơ tối cấp nguy hiểm khó chẩn đoán trước đó

Trước đó, bé có những biểu hiện sốt, mệt mỏi, tuy nhiên chưa tìm ra nguyên nhân bệnh.

Thông tin từ Báo Công lý cho hay, ngày 22/2 cho hay, trong lúc cùng gia đình đi nghỉ ở Nha Trang (Khánh Hòa), bé bị ốm sốt trước đó đến ngày 22/2, bệnh tình của bé trở nặng, thở mệt, 2 mắt sưng. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm cơ tim cấp. Bệnh nhi lập tức được chuyển vào TP.HCM để cứu chữa. Đây là bệnh lý cấp tính có tỷ lệ tử vong rất cao.

BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó Khoa Tim mạch cho hay, khi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trẻ bị sốc tim, hạ huyết áp nặng. Các bác sĩ nhanh chóng hỗ trợ hô hấp cho trẻ, truyền IVIG, truyền vận mạch và đặt máy tạo nhịp tim tạm thời.

Gần một tuần điều trị, bé gái mới tự thở được, ngưng thuốc vận mạch, rút máy tạo nhịp tạm thời. Trẻ hồi phục và xuất viện.

Theo BS Phượng, viêm cơ tim là bệnh lý với đặc trưng diễn tiến nhanh, dễ gây nguy hiểm tính mạng.

Bé gái 4 tuổi bị viêm cơ tim nặng được cứu sống sau gần một tuần điều trị. Ảnh: Công lý

Cũng theo Báo Dân Trí, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé nhanh chóng được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp, truyền thuốc IVIG (globulin miễn dịch), thuốc vận mạch và đặt máy tạo nhịp tim tạm thời. Sau gần một tuần điều trị, bé tự thở được, ngưng thuốc vận mạch và rút máy tạo nhịp tim tạm thời, sức khỏe dần hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, viêm cơ tim là bệnh lý diễn tiến nhanh, thường do siêu vi và chia thành ba dạng: tối cấp, cấp tính và mãn tính.

Với viêm cơ tim tối cấp, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 24 tiếng. Trong trường hợp cấp tính, người bệnh có thể rơi vào tình trạng suy tim cấp, sốc hoặc rối loạn nhịp tim, nếu không can thiệp kịp thời cũng có thể không qua khỏi. Riêng với trường hợp mãn tính là tình trạng nhiễm siêu vi âm thầm, lâu dần sẽ làm tổn thương cơ tim, diễn tiến thành bệnh cơ tim giãn.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ xuất hiện các dấu hiệu như mệt, tím tái, khó thở, phụ huynh cần mang con em đến bệnh viện ngay lập tức để được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

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