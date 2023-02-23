Campuchia: Một bé gái dương tính với cúm gia cầm H5N1 tử vong

Tin y tế 23/02/2023 10:00

Theo Bộ Y tế Campuchia thông báo, nước này đã ghi nhận trường hợp bé gái 11 tuổi tử vong do cúm gia cầm H5N1.

Theo Báo Tin Tức, thông tin trên cũng được Cục Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Campuchia xác nhận vào tối 22/2. Bé gái sinh sống tại làng Roleang, xã Romlech, huyện Sitho Kandal thuộc tỉnh Prey Veng.

Theo Quốc vụ khanh Youk Sambath, bé gái bắt đầu khởi phát triệu chứng sốt 39 độ C, ho và đau họng từ hôm 16/2. Tình hình sức khỏe không cải thiện sau khi được điều trị tại địa phương, bé gái đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi quốc gia tại thủ đô Phnom Penh.

Campuchia: Một bé gái dương tính với cúm gia cầm H5N1 tử vong - Ảnh 1
Gia cầm bày bán tại Campuchia. Ảnh minh họa.

Cũng theo VTV News, ngày 21/2, đội ngũ y tế đã gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân tới Viện Y tế công cộng quốc gia và nhận được kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 trong ngày 22/2. Sau đó, bệnh nhân đã tử vong.

Cục Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm kêu gọi tất cả người dân không tiếp xúc với gia cầm bị bệnh, chết, dù là gia cầm nuôi hay hoang dã. Nếu người dân nghi ngờ có triệu chứng mắc bệnh cần lập tức đi khám.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe H5N1 cúm gia cầm

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