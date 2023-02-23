Bạc Liêu: Người phụ nữ 39 tuổi vỡ gan do dùng đai nịt bụng giảm cân

Sáng 20/2, người phụ nữ bị đau bụng dữ dội, đau càng lúc càng nhiều, được người nhà đưa đến bệnh viện. Siêu âm và chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị dập vỡ gan phải hạ phân thùy V, chảy máu ổ bụng gây xuất huyết nội rất nguy hiểm.Các bác sĩ can thiệp chụp và nút mạch cầm máu gan trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), kết hợp đưa vật liệu tắc mạch vào động mạch gan phải để cầm máu cho gan vỡ.

Thông tin từ VnExpress cho hay, ngày 22/2, đại diện Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết bệnh nhân không có bệnh nền, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Người nhà cho hay vài năm gần đây bệnh nhân thường xuyên sử dụng dây đai nịt bụng với mục đích giảm cân . 5 ngày trước khi xảy ra sự cố, người phụ nữ đã dùng đai siết chặt bụng đến mức đau, nôn.

Cũng theo Báo Nghệ An trước đó, chị Hồng Yến ở TP HCM sau khi sinh con mua đai nịt bụng về sử dụng với mong muốn giảm số đo vòng eo 100 cm. Nịt được ba ngày, vùng bụng của chị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, đau co thắt từng cơn và sau đó là khó thở.

Sau can thiệp, hiện sức khỏe bệnh nhân cải thiện, mạch huyết áp ổn định, tiếp xúc tốt, giảm đau bụng, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Chị Yến đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán bị trào ngược dạ dày, do chèn ép của đai nịt lên da gây dị ứng. Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, đai nịt bụng chỉ có tác dụng cơ học nén tạm thời chất béo và da xung quanh vùng bụng chứ không giúp bụng thon gọn. Khi bóp quá chặt, hệ thống tiêu hóa bị đẩy lên cơ hoành ép phổi gây khó thở, máu đến các tạng vùng bụng không còn sinh lý.

"Với phụ nữ mới sinh, đai nịt bụng có thể gây khó thở, tức bụng, làm giảm chức năng bài tiết gây bít tắc các lỗ chân lông, từ đó kích ứng da, làm giảm máu lên da", ông Tuấn nói.

Hậu quả của đai nịt bụng khó lường. Ảnh: Internet

Bác sĩ Thạch Diễn, một thành viên ê kíp bác sĩ thực hiện can thiệp nội mạch cho bệnh nhân L. thông tin trên Báo Tuổi Trẻ cho hay, hiện nay có rất nhiều trường hợp phụ nữ sử dụng dây đai nịt bụng để giảm cân.

Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách đã vô tình gây ảnh hướng đến sức khỏe như tác động xấu đến dạ dày (gây ợ nóng, đầy hơi, chướng khí) và các cơ quan khác trong đường tiêu hóa.

Việc quấn dây đai nịt bụng không đúng cách trong thời gian dài còn gây ảnh hưởng đến cấu trúc của xương sườn, chúng sẽ siết chặt phổi, khiến cho thể tích của khoang bụng bị thu hẹp, gây khó khăn cho quá trình hô hấp, cảm giác khó thở, nghiêm trọng hơn là vỡ gan, lá lách, thận…

Theo các bác sĩ, quấn dây đai không đúng cách trong thời gian dài còn ảnh hưởng đến cấu trúc của xương sườn, siết chặt phổi, khiến cho thể tích của khoang bụng bị thu hẹp gây khó khăn cho quá trình hô hấp. Người dùng có cảm giác khó thở, nghiêm trọng hơn là vỡ gan, lá lách, thận...

"Người dùng đai khi có những biểu hiện như đau bụng, nôn ói, khó chịu, phải đến viện kiểm tra để được bác sĩ chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng", bác sĩ Diễn khuyến cáo.