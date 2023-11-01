Người phụ nữ 62 tuổi bị viêm da nhiễm trùng do xăm môi, bác sĩ khuyến cáo đặc biệt

Tin y tế 01/11/2023 11:19

Sau khi xăm môi 5 ngày thì trên môi xuất hiện mụn nước, tiết dịch, căng, rát bỏng nên đã tự mua thuốc về bôi.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân (BN) N.T.S (62 tuổi, ngụ H.Yên Lập, Phú Thọ) đến khám trong tình trạng môi sưng, vảy tiết, đau rát, chảy máu khi chạm vào.

BN cho biết sau khi xăm môi 5 ngày thì trên môi xuất hiện mụn nước, tiết dịch, căng, rát bỏng nên đã tự mua thuốc về bôi. Sau khi đổi nhiều loại thuốc khác nhau, tình trạng vẫn không cải thiện. Tại BVĐK tỉnh Phú Thọ, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán BN bị viêm da nhiễm trùng do xăm môi.

Người phụ nữ 62 tuổi bị viêm da nhiễm trùng do xăm môi, bác sĩ khuyến cáo đặc biệt - Ảnh 1
Môi bệnh nhân bị sưng, vảy tiết, đau rát, chảy máu khi chạm vào - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ VTV, ThS.BS Phí Thị Minh Huệ, Khoa Da liễu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Xăm môi là dịch vụ làm đẹp được rất nhiều chị em ưa chuộng. Đây là phương pháp làm đẹp dễ dàng, nhanh chóng, giúp chị em phụ nữ có thể thay đổi màu môi theo sở thích, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Xăm môi không đúng kỹ thuật, dụng cụ không đảm bảo vô trùng sẽ có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu như HIV, viêm gan B… Đồng thời, có thể gặp các biến chứng: sưng tấy, chảy máu, nổi mụn nước, áp xe (tạo mủ), để lại sẹo vĩnh viễn…

Bên cạnh đó, mực xăm cũng có thể gây dị ứng, thậm chí sốc phản vệ với người có cơ địa dị ứng.

Để làm đẹp an toàn, hiệu quả và đảm bảo sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, có chuyên môn cao và yêu cầu tiệt trùng dụng cụ, thay kim xăm trước khi thực hiện để phòng tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Người phụ nữ 62 tuổi bị viêm da nhiễm trùng do xăm môi, bác sĩ khuyến cáo đặc biệt - Ảnh 2
Xăm môi không đúng kỹ thuật, dụng cụ không đảm bảo vô trùng sẽ có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu - Ảnh minh họa: Internet

Để tránh những biến chứng khi xăm môi, cần lưu ý:

Lựa chọn những cơ sở uy tín, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, có đội ngũ chuyên gia/ bác sĩ tay nghề cao, được cấp chứng chỉ hành nghề đầy đủ.

Nơi tiến hành các hoạt động phun, xăm cần đảm bảo an toàn và tiệt trùng dụng cụ.

Lựa chọn mực xăm chuyên dụng trong lĩnh vực làm đẹp. Không nên chọn mực giá rẻ, mực chứa oxit sắt, thủy ngân, chì vượt quá mức cho phép vì có thể ảnh hưởng đến phổi, gan và hệ miễn dịch, thậm chí là ung thư.

Không xăm môi nếu có nguy cơ dị ứng với thành phần có trong mực xăm.

Sau khi xăm nên tránh ánh sáng trực tiếp, giữ vệ sinh tại chỗ sạch sẽ. Khi ra ngoài cần che chắn kỹ vị trí xăm.

Khi có bất cứ dấu hiệu nào như ngứa, đỏ, sưng hay khó thở, tức ngực, chóng mặt, đau bụng… cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được xử lý kịp thời.

Người phụ nữ U50 ở Hà Nội nhiễm trùng, sưng đau môi sau khi thực hiện xăm môi qua quảng cáo trên mạng

Người phụ nữ U50 ở Hà Nội nhiễm trùng, sưng đau môi sau khi thực hiện xăm môi qua quảng cáo trên mạng

Sau khi xăm 3 ngày, chị thấy môi sưng đỏ, đồng thời nổi nhiều mụn nước li ti dù đã kiêng cữ và vệ sinh môi đúng cách theo lời dặn của nhân viên ở spa.

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