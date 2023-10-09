Một người tử vong do H5N1 sau khi ăn gà chết: Hơn 50 con đã được chia cho hàng xóm

Tin y tế 09/10/2023 10:32

Hiện Bộ Y tế đang truy vết nguồn gốc lây nhiễm và kiểm tra các trường hợp nghi nhiễm và người từng có tiếp xúc với nạn nhân. 

Theo thông tin từ TTXVN, Bộ Y tế Campuchia tối 8/10 thông báo ca tử vong thứ 2 ở người trong năm nay do nhiễm virus cúm A/H5N1. Bệnh nhân là một người đàn ông, 50 tuổi, sống tại tỉnh Svay Rieng.

Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân nam có kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1 vào ngày 7/10. 

Người đàn ông này cùng nhiều người trong làng đã chia nhau ăn 50 con gà chết mà ông và hàng xóm nuôi. Hiện Bộ Y tế Campuchia đang truy vết nguồn gốc lây nhiễm và kiểm tra các trường hợp nghi nhiễm và người từng có tiếp xúc với nạn nhân. 

Một người tử vong do H5N1 sau khi ăn gà chết: Hơn 50 con đã được chia cho hàng xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VOV, hiện nay, các chuyên gia đang tích cực điều tra nguồn gốc bùng phát dịch cúm gia cầm và sẽ tiếp tục tìm kiếm các trường hợp nghi ngờ và các bên liên quan để ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cảnh giác hơn với dịch cúm gia cầm, đặc biệt là trẻ em và các nhóm người dễ bị tổn thương.

NÓNG: Ghi nhận trường hợp mèo nghi nhiễm cúm gia cầm H5N1

NÓNG: Ghi nhận trường hợp mèo nghi nhiễm cúm gia cầm H5N1

Cơ quan chức năng cho biết cần 2-3 ngày để xác định liệu ca nhiễm này có phải loại virus cúm gia cầm độc lực cao hay không.

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Từ khóa:   H5N1 cúm H5N1 dịch cúm gia cầm tin y tế

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