Hiện Bộ Y tế đang truy vết nguồn gốc lây nhiễm và kiểm tra các trường hợp nghi nhiễm và người từng có tiếp xúc với nạn nhân.
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Theo thông tin từ TTXVN, Bộ Y tế Campuchia tối 8/10 thông báo ca tử vong thứ 2 ở người trong năm nay do nhiễm virus cúm A/H5N1. Bệnh nhân là một người đàn ông, 50 tuổi, sống tại tỉnh Svay Rieng.
Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân nam có kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1 vào ngày 7/10.
Người đàn ông này cùng nhiều người trong làng đã chia nhau ăn 50 con gà chết mà ông và hàng xóm nuôi. Hiện Bộ Y tế Campuchia đang truy vết nguồn gốc lây nhiễm và kiểm tra các trường hợp nghi nhiễm và người từng có tiếp xúc với nạn nhân.
Dẫn tin từ VOV, hiện nay, các chuyên gia đang tích cực điều tra nguồn gốc bùng phát dịch cúm gia cầm và sẽ tiếp tục tìm kiếm các trường hợp nghi ngờ và các bên liên quan để ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cảnh giác hơn với dịch cúm gia cầm, đặc biệt là trẻ em và các nhóm người dễ bị tổn thương.