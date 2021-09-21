Một hãng dược đăng ký cấp phép vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi vào cuối tháng 9

Tin y tế 21/09/2021 12:22

Hãng dược Pfizer dự tính sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào cuối tháng 9.

Mới đây, hai công ty vaccine Pfizer/BioNTech (Mỹ/Đức) đăng tải một thông báo mới vào ngày 20/9 có liên quan đến việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2-3 của vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Cụ thể, kết quả thủ nghiệm mang lại phản ứng miễn dịch mạnh đối với trẻ em từ 5-11 tuổi, tương tự như nhóm từ 16-25 tuổi.

Thí nghiệm được thực hiện bằng việc cho trẻ em tình nguyện viên tiêm liều 10 microgram, mức độ này bằng 1/3 liều tiêm của người trên 12 tuổi. Sau liều thứ 2, các nhà khoa học đã phát hiện rằng trẻ được tiêm đã có lượng kháng thể cao.

Theo ông Bill Gruber - Phó Chủ tịch Pfizer cho biết, thuốc khá hiệu quả, an toàn và không có (hoặc ít) tác dụng phụ so với nhóm thiếu niên. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của vaccine dành cho lứa tuổi từ 5 đến 11 vẫn chưa được phía công ty công bố cụ thể. 

Trang AP cho biết, hiệu quả cụ thể chưa được tiết lộ vì họ cảm thấy không đủ số ca nhiễm trong nhóm trẻ tham gia để xác định số liệu này. Thế nhưng, trong cuối tháng 9, hãng Pfizer sẽ nộp hồ sơ lên Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) để xin phép cho sản phẩm. Sau khi hoàn thành, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục trình đơn lên Anh và EU.

Trong thời gian tới, Pfizer và công ty đồng minh tại Đức còn lên phương án, nghiên cứu về vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Một số hãng dược phẩm nổi tiếng khác cũng có hứng thú với việc sản xuất vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em.

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Nhiều hãng dược phẩm đang 'chạy đua' nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ - Ảnh: Internet

Bên cạnh, theo thông tin của Thông Tấn Xã Việt Nam, hãng dược phẩm của Trung Quốc cũng vừa công bố dữ liệu, khẳng định vaccine phòng Covid-19 của họ an toàn tuyệt đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên. Tác dụng phụ chỉ xảy ra ở mức nhẹ đến trung bình nhưng phản ứng miễn dịch của loại vaccine này khá mạnh ở trẻ em.

Ngoài ra, một công ty sinh học tên Novavax của Mỹ cũng đã tham gia nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19. Theo đó, các nhà khoa học sẽ tiến hành xem xét tiêm kết hợp vaccine Pfizer/BioNTech và loại khác (Pfizer, Moderna và Novavax) ở liều thứ 2 cho nhóm đối tượng là trẻ em từ 12 tuổi đến 16 tuổi.

Hiện nay, Campuchia, Cuba và một vài quốc gia khác đã tiến hành tiêm chủng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới chưa khuyến khích tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi.

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