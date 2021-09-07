Lượng vi rút SARS-CoV-2 tích tụ trong phổi ảnh hưởng thế nào đến bệnh nhân Covid-19?

Tin y tế 07/09/2021 11:51

Các nhà khoa học nhận định rằng sự tích tụ quá nhiều vi rút SARS-CoV-2 trong phổi khiến bệnh nhân nguy kịch và tử vong.

Thep the Mirror, trước đây, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá tình trạng viêm phổi hoặc phản ứng quá mức của hệ miễn dịch khi nhiễm Covid-19 dẫn tới nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên,  một nhóm các nhà khoa học, đứng đầu là Trường Y khoa Grossman (Mỹ) vừa quan đã nghiên cứu và nhận định rằng sự tích tụ của vi rút SARS-CoV-2 trong phổi là một trong những nguyên nhân chính gây ra tỷ lệ tử vong cao trong đại dịch.

Theo đó, nhiên cứu cho thấy những người chết vì Covid-19 có lượng vi rút trong đường thở cao gấp 10 lần so với những bệnh nhân qua khỏi dù bệnh nặng. Các nhà chuyên môn cảnh báo tình trạng này có thể là do việc sử dụng thuốc kháng sinh thường xuyên khi các bệnh nhân có diễn biến bệnh nặng.

covid-19
Tác giả chính của nghiên cứu, Imran Sulaiman cho biết, việc cơ thể không thể kháng cự trước số lượng lớn vi rút trong phổi là lý do chủ yếu dẫn tới các ca tử vong trong đại dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Để thực hiện thí nghiệm, nhóm nghiêm cứu trên do tác giả Imran Sulaiman chịu trách nhiện chính đã thu thập các mẫu vi khuẩn và nấm từ phổi của 589 bệnh nhân nhập viện vì Covid-19. Những người này đều đã ở tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Một nhóm nhỏ gồm 142 bệnh nhân được làm thủ thuật để thông đường thở cũng được đưa vào phân tích.

Qua việc theo dõi số lượng vi rút cư trú trong đường hô hấp, đồng thời khảo sát loại tế bào miễn dịch hiện diện, các nhà nghiêm cứu nhận ra rằng  những bệnh nhân tử vong có lượng chất miễn dịch nhắm vào vi rút thấp hơn 50% so với những bệnh nhân sống sót sau cơn bệnh.

Ngoài ra, bệnh án của những người mắc Covid-19 cũng ghi nhận mặc dù tỷ lệ nhiễm tương đối giống nhau, nam giới vẫn tử vong nhiều hơn nữ giới. Trong khi đó, nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên vẫn rất thấp.

Thế giới đã có tổng cộng 219 triệu bệnh nhân Covid-19, 4,55 triệu người tử vong. Mỗi ngày, có thêm khoảng 600 ca nhiễm mới. Hiện nay, gần 40% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19. Nhưng tỷ lệ này ở các nước có thu nhập thấp chỉ là 1,8%. 

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Từ khóa:   tự vong do covid-19 thông tin Covid - 19 virus Corona

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