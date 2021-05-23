Lịch trình '10 điểm' của 'ông chồng Covid quốc dân': Nam quản lý 39 tuổi, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp ngoài vợ con

Đáng lưu ý, khi "soi" kỹ lịch trình của nam bệnh nhân này, cư dân mạng phát hiện có điều "bất thường": Hầu như ngoài công việc ở cơ quan bà đi thăm bố mẹ, anh "chỉ tiếp xúc với vợ con" trong suốt nửa tháng trời điều tra dịch tễ. Điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao hâm mộ. Nhiều người còn gọi anh là "ông chồng Covid của năm".

Vào sáng ngày 22/5, Sở Y tế Hà Nội công bố ghi nhận thêm ca dương tính mới là một người ở toà nhà S202 Vinhomes OceanPark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Được biết, người này là anh N.Đ.C., 39 tuổi, là quản lý công ty TNHH May Tinh Lợi ở KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Anh C. là người liên quan, làm việc cùng công ty với BN4706 tại Hải Dương.

Ngày 7-9/5, buổi sáng anh đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, anh làm việc tại cơ quan, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, anh chỉ tiếp xúc với vợ con.

Ngày 10/5, sáng anh đi làm. Chiều anh có tiếp xúc với một F1 của BN4706 tại công ty. Tối về nhà, anh chỉ tiếp xúc với vợ con.

Ngày 11-14/5, sáng ạnh đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, anh làm việc tại cơ quan chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, anh chỉ tiếp xúc với vợ con. Trong đó, ngày 12/5, anh C có ở lại cơ quan không về nhà.

Ngày 15/5, buổi sáng, anh về quê thăm bố mẹ tại Diệp Nông (Hưng Hà, Thái Bình) bằng xe riêng. Ở quê nhà đang xây, có nhóm thợ xây đang làm việc nhưng anh C khai không tiếp xúc trực tiếp, chỉ tiếp xúc với bố mẹ. Khoảng 20h30, anh về nhà tại Hà Nội, chỉ tiếp xúc với vợ con.

Ngày 16/5, buổi sáng anh ăn sáng tại quán bún Ốc Bà Điền tại Vinhomes. Sau đó, anh có lái xe đưa vợ đi chợ Bún ở Đa Tốn, Gia Lâm. Anh C khai chỉ ở trên xe còn vợ vào chợ 1 mình. Sau đó về nhà, anh không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ con.

Ngày 17-21/5, buổi sáng, anh đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng – trưa – chiều, anh làm việc tại cơ quan chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tối về nhà, anh chỉ tiếp xúc với vợ con.

Sau khi biết có người dương tính tại công ty, anh C đã khai báo với Trạm Y tế và được Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm lấy mẫu ngày 21/5 gửi CDC Hà Nội. Lúc 7h30 ngày 22/5, CDC trả kết quả khẳng định anh C dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 22/5, UBND H.Gia Lâm (Hà Nội) đã phong tỏa tạm thời tòa S202 chung cư Vinhomes OceanPark liên quan đến ca bệnh mới - Ảnh: Thanh Niên

Sự ngưỡng mộ của cư dân mạng dành cho bệnh nhân nam 39 tuổi ở Hà Nội

Nhiều bình luận cư dân mạng để lại những bình luận ngưỡng mộ lẫn hài hước về "ông chồng Covid quốc dân" như sau: "Cần đưa vào danh sách đỏ để bảo tồn", "Lần đầu tiên có một ca bệnh có lịch trình đáng ngưỡng mộ", "Nếu có vợ mình cũng thể", "Cho bác 10 điểm, chúc mau lành bệnh gia đình hạnh phúc"...