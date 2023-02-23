Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, anh T.V.N (32 tuổi, ngụ tại Kiên Giang ) được bệnh viện tuyến tỉnh chuyển đến ngày 13/2 trong tình trạng bỏng 70%. Chị T.K.H. (31 tuổi, vợ anh N.) nhập viện với diện tích bỏng 27% vùng cổ, thân và tứ chi.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trẻ bỏng nặng vì xịt chai cồn sát khuẩn vào đống lửa. Trong đó, có trường hợp không qua khỏi sau nhiều tháng điều trị vì vết thương quá nặng.

Vô tình, anh N. quơ tay khiến chai cồn đổ vào ngọn lửa và gây nổ. Hai cha con bị bỏng nặng. Người vợ nghe tiếng hét chạy vào cứu con cũng bị bỏng theo. Hàng xóm phát hiện sự việc và đưa 3 người đi cấp cứu.

Tương tự, một bệnh nhi sinh năm 2014 nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 do bỏng cồn. Tai nạn xảy ra khi bé cầm chai cồn chạy nhảy qua khu bếp đang nấu ăn, lửa bén vào quần áo. Em bị cháy khoảng 1 phút trước khi được người nhà dội nước cứu.

Cũng theo Báo Dân Trí cho hay, trên giường bệnh, anh N. khó nhọc cho biết, trước khi tai nạn đau lòng xảy ra, anh đã nhiều lần dùng cồn lỏng để nướng mực trong nhà trọ đóng kín cửa.

Vợ chồng anh N. và chị H. được chăm sóc ở bệnh viện địa phương, trước khi chuyển lên tuyến trên ở TPHCM để điều trị tiếp. Trong khi đó vì vết thương quá nặng, bé gái 6 tuổi con họ đã tử vong sau 4 ngày điều trị.

Người thân bệnh nhân xót xa. Ảnh: Dân Trí

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân được bù dịch, chống sốc, giảm đau, thay băng, dùng kháng sinh, hỗ trợ thở oxy. Ngày 22/2, chị H. được mổ cắt lọc hoại tử lần đầu. Dự kiến nếu hồi phục thuận lợi, bệnh nhân sẽ được mổ ghép da. Còn anh N. phải vào phòng săn sóc đặc biệt gần một tuần để điều trị tích cực, hiện đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng còn rất nặng.

Theo bác sĩ Lê Xuân Giang, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, hai bệnh nhân trên dự kiến còn phải điều trị khoảng một tháng nữa. Dù có bảo hiểm y tế nhưng tiền viện phí phải chi trả của các bệnh nhân vào khoảng 2 triệu đồng/ngày. Những ngày qua khi biết được sự việc thương tâm trên, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ viện phí cho gia đình các nạn nhân.