Kiên Giang: Cả nhà nướng mực dẫn đến bỏng nặng, con gái tử vong

Tin y tế 23/02/2023 20:38

Mới đây, thông tin vụ việc gia đình nướng mực nhưng vô tình bị đổ dẫn đến tai nạn thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, anh T.V.N (32 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) được bệnh viện tuyến tỉnh chuyển đến ngày 13/2 trong tình trạng bỏng 70%. Chị T.K.H. (31 tuổi, vợ anh N.) nhập viện với diện tích bỏng 27% vùng cổ, thân và tứ chi.

Theo lời nạn nhân, tối 12/2, con gái muốn ăn khô mực nên anh N. lấy chai cồn sát khuẩn đổ vào chảo và nướng.

Vô tình, anh N. quơ tay khiến chai cồn đổ vào ngọn lửa và gây nổ. Hai cha con bị bỏng nặng. Người vợ nghe tiếng hét chạy vào cứu con cũng bị bỏng theo. Hàng xóm phát hiện sự việc và đưa 3 người đi cấp cứu.

Kiên Giang: Cả nhà nướng mực dẫn đến bỏng nặng, con gái tử vong - Ảnh 1
Chị H. đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: VietNamNet 

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trẻ bỏng nặng vì xịt chai cồn sát khuẩn vào đống lửa. Trong đó, có trường hợp không qua khỏi sau nhiều tháng điều trị vì vết thương quá nặng.

Tương tự, một bệnh nhi sinh năm 2014 nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 do bỏng cồn. Tai nạn xảy ra khi bé cầm chai cồn chạy nhảy qua khu bếp đang nấu ăn, lửa bén vào quần áo. Em bị cháy khoảng 1 phút trước khi được người nhà dội nước cứu.

Cũng theo Báo Dân Trí cho hay, trên giường bệnh, anh N. khó nhọc cho biết, trước khi tai nạn đau lòng xảy ra, anh đã nhiều lần dùng cồn lỏng để nướng mực trong nhà trọ đóng kín cửa.

Vợ chồng anh N. và chị H. được chăm sóc ở bệnh viện địa phương, trước khi chuyển lên tuyến trên ở TPHCM để điều trị tiếp. Trong khi đó vì vết thương quá nặng, bé gái 6 tuổi con họ đã tử vong sau 4 ngày điều trị.

Kiên Giang: Cả nhà nướng mực dẫn đến bỏng nặng, con gái tử vong - Ảnh 2
Người thân bệnh nhân xót xa. Ảnh: Dân Trí

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân được bù dịch, chống sốc, giảm đau, thay băng, dùng kháng sinh, hỗ trợ thở oxy. Ngày 22/2, chị H. được mổ cắt lọc hoại tử lần đầu. Dự kiến nếu hồi phục thuận lợi, bệnh nhân sẽ được mổ ghép da. Còn anh N. phải vào phòng săn sóc đặc biệt gần một tuần để điều trị tích cực, hiện đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng còn rất nặng.

Theo bác sĩ Lê Xuân Giang, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, hai bệnh nhân trên dự kiến còn phải điều trị khoảng một tháng nữa. Dù có bảo hiểm y tế nhưng tiền viện phí phải chi trả của các bệnh nhân vào khoảng 2 triệu đồng/ngày. Những ngày qua khi biết được sự việc thương tâm trên, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ viện phí cho gia đình các nạn nhân.

Nguyên nhân tử vong bất thường của bé trai 22 tháng tuổi ở trường mầm non: Nghi ngờ do viêm phổi suy hô hấp

Nguyên nhân tử vong bất thường của bé trai 22 tháng tuổi ở trường mầm non: Nghi ngờ do viêm phổi suy hô hấp

Sau giờ ngủ trưa tại trường, bé trai được phát hiện không thức dậy, đã được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏng cồn gia đình bỏng cồn Kiên Giang

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản