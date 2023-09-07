Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa gắp thành công chiếc bàn chải đánh răng dài 20cm từ dạ dày của một nữ sinh nuốt phải trong quá trình đánh răng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/9, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ tại đây vừa nội soi gắp một chiếc bàn chải đánh răng trong dạ dày của nữ bệnh nhân. Bệnh nhân N.T.L.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh) đang học tại Thanh Hóa. A. vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều. Theo bệnh nhân, hai ngày trước trong lúc đánh răng cô vô tình bị ngã dẫn tới nuốt bàn chải đánh răng vào bụng. A. lo lắng nhưng giấu gia đình. Ngày 5/9, A. đau bụng nhiều, cô vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám.

Chiếc bàn chải 20cm trong dạ dày của nữ bệnh nhân A. Ảnh: VietNamNet Khi vào viện, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, hệ hô hấp, tuần hoàn bình thường, có biểu hiện sợ hãi, lo lắng, đau bụng vùng thượng vị. Tại đây, A. được chụp X-quang bụng, kết quả phát hiện có dị vật bàn chải đánh răng nằm trong dạ dày nên được chuyển tới Trung tâm Nội soi, Khoa Thăm dò chức năng để gắp dị vật. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Sơn, Phó Trưởng Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 10 phút, các bác sĩ đã lấy được chiếc bàn chải đánh răng dài 20cm còn nguyên vẹn ra khỏi dạ dày của bệnh nhân. Đây là trường hợp khá hy hữu, từ trước đến nay mới ghi nhận lần đầu tiên tại Trung tâm Nội soi Tiêu hóa.

Do dị vật lớn, cứng, dài (khoảng 20cm) nên khi nội soi, bác sĩ phải thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ để tránh nguy cơ làm tổn thương dạ dày, thực quản của bệnh nhân. Sau khi được lấy dị vật, A. có tuần hoàn ổn định, thoải mái, hết đau bụng, ăn uống bình thường và xuất viện. Chiếc bàn chải được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân A. Ảnh: Thanh Niên. Theo thông tin từ Thanh Niên, bệnh nhân A. cho biết, ngày 3.9, trong quá trình đánh răng thì bất ngờ bị ngã dẫn tới việc nuốt chiếc bàn chải đánh răng vào bụng. Tuy nhiên, do gia đình ở xa và lo sợ nên không nói cho ai biết. Đến ngày 5.9, bụng A. bị đau nên được bạn bè đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau khi được gắp chiếc bàn chải đánh răng ra khỏi dạ dày, bệnh nhân A. đã hết đau bụng, ăn uống bình thường và đã xuất viện. Qua trường hợp này, bác sĩ Sơn khuyến cáo, sau khi nuốt hoặc hóc dị vật với kích thước lớn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế sớm nhất, để được kiểm tra và gắp dị vật; không nên cố gắng uống hoặc ăn thêm thức ăn để hy vọng dị vật trôi xuống sẽ làm cản trở và gây khó khăn hơn trong quá trình gắp dị vật. Đặc biệt, tránh tình trạng để lâu ngày sẽ gây viêm, dẫn đến tắc ruột, thủng ruột, tổn thương dạ dày, nguy hiểm cho tính mạng.

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