Hy hữu: Nữ sinh đại học nuốt bàn chải đánh răng dài 20cm vào bụng

Tin y tế 07/09/2023 11:34

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa gắp thành công chiếc bàn chải đánh răng dài 20cm từ dạ dày của một nữ sinh nuốt phải trong quá trình đánh răng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/9, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ tại đây vừa nội soi gắp một chiếc bàn chải đánh răng trong dạ dày của nữ bệnh nhân.

Bệnh nhân N.T.L.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh) đang học tại Thanh Hóa. A. vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều. Theo bệnh nhân, hai ngày trước trong lúc đánh răng cô vô tình bị ngã dẫn tới nuốt bàn chải đánh răng vào bụng. A. lo lắng nhưng giấu gia đình. Ngày 5/9, A. đau bụng nhiều, cô vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám.

Hy hữu: Nữ sinh đại học nuốt bàn chải đánh răng dài 20cm vào bụng - Ảnh 1
Chiếc bàn chải 20cm trong dạ dày của nữ bệnh nhân A. Ảnh: VietNamNet

Khi vào viện, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, hệ hô hấp, tuần hoàn bình thường, có biểu hiện sợ hãi, lo lắng, đau bụng vùng thượng vị. Tại đây, A. được chụp X-quang bụng, kết quả phát hiện có dị vật bàn chải đánh răng nằm trong dạ dày nên được chuyển tới Trung tâm Nội soi, Khoa Thăm dò chức năng để gắp dị vật.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Sơn, Phó Trưởng Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 10 phút, các bác sĩ đã lấy được chiếc bàn chải đánh răng dài 20cm còn nguyên vẹn ra khỏi dạ dày của bệnh nhân. Đây là trường hợp khá hy hữu, từ trước đến nay mới ghi nhận lần đầu tiên tại Trung tâm Nội soi Tiêu hóa.

Do dị vật lớn, cứng, dài (khoảng 20cm) nên khi nội soi, bác sĩ phải thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ để tránh nguy cơ làm tổn thương dạ dày, thực quản của bệnh nhân. Sau khi được lấy dị vật, A. có tuần hoàn ổn định, thoải mái, hết đau bụng, ăn uống bình thường và xuất viện. 

Hy hữu: Nữ sinh đại học nuốt bàn chải đánh răng dài 20cm vào bụng - Ảnh 2
Chiếc bàn chải được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân A. Ảnh: Thanh Niên.

Theo thông tin từ Thanh Niên, bệnh nhân A. cho biết, ngày 3.9, trong quá trình đánh răng thì bất ngờ bị ngã dẫn tới việc nuốt chiếc bàn chải đánh răng vào bụng.

Tuy nhiên, do gia đình ở xa và lo sợ nên không nói cho ai biết. Đến ngày 5.9, bụng A. bị đau nên được bạn bè đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau khi được gắp chiếc bàn chải đánh răng ra khỏi dạ dày, bệnh nhân A. đã hết đau bụng, ăn uống bình thường và đã xuất viện.

Qua trường hợp này, bác sĩ Sơn khuyến cáo, sau khi nuốt hoặc hóc dị vật với kích thước lớn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế sớm nhất, để được kiểm tra và gắp dị vật; không nên cố gắng uống hoặc ăn thêm thức ăn để hy vọng dị vật trôi xuống sẽ làm cản trở và gây khó khăn hơn trong quá trình gắp dị vật. Đặc biệt, tránh tình trạng để lâu ngày sẽ gây viêm, dẫn đến tắc ruột, thủng ruột, tổn thương dạ dày, nguy hiểm cho tính mạng.

Bị sặc hạt bắp, người đàn ông nghẹt thở, phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật

Bị sặc hạt bắp, người đàn ông nghẹt thở, phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật

Ông P.V.Đ. (50 tuổi, trú tại thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) đang ăn bắp thì bị sặc, khó thở. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, khó thở nhiều, kích thích, vật vã.

Xem thêm
Từ khóa:   nuốt dị vật nữ sinh 21 tuổi nuốt bàn chải 20cm

TIN MỚI NHẤT

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 45 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 45 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 4 giờ 0 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn