Hơn 500 biến thể phụ Omicron phổ biến trên thế giới đều đã xâm nhập Việt Nam

Tin y tế 18/04/2023 09:30

Tại Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận 2.070 ca mắc COVID-19, trung bình 160 ca mắc mỗi tuần, tỷ lệ bệnh nặng/mắc là 1,3%.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, nNhững ngày qua, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng nhanh. Tại TP.HCM, kết quả giải trình tự SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân dương tính từ ngày 11/1 đến 20/3 đã phát hiện sự xâm nhập của biến thể XBB.1.5 trên địa bàn.

Chiều 17/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị chuyên môn báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể Omicron đang lưu hành chủ yếu trên thế giới với một số biến thể phụ như BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.5, XBF. Trong đó biến thể phụ XBB.1.5 ghi nhận tại TP HCM đã phát hiện tại 95 quốc gia.

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Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm SARS-CoV-2 - Ảnh: báo Chính phủ

"Đến thời điểm này, biến thể Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này hiện đang lưu hành hầu hết các nơi trên thế giới và đang chiếm ưu thế"- GS Lân nói. Bộ Y tế cho biết thêm đến nay, qua kết quả giám sát giải trình tự gen cho thấy các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Chính phủ, tại Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận 2.070 ca mắc COVID-19, trung bình 160 ca mắc mỗi tuần, tỷ lệ bệnh nặng/mắc là 1,3%. Tuy nhiên từ đầu tháng 4/2023 đến nay, số mắc có chiều hướng gia tăng. 

Từ ngày 1/4 - 7/4 có 278 ca/ tuần, tỷ lệ nặng/mắc là 1,4%; từ 8/4 -14/4 tăng lên 2.000 ca, tuy nhiên tỷ lệ nặng/mắc là 1,1%. Cả nước đã qua 108 ngày không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

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Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: báo Người Lao động

Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, thông tin tại cuộc họp cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ TW vừa cấp thêm cho Hà Nội 10.000 liều vaccine để tiêm chủng cho các đối tượng theo hướng dẫn.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vaccine phòng COVID-19 để tiêm 6 tháng cuối năm 2023, đặc biệt cho đối tượng nguy cơ.

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