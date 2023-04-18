Đã có kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội: Cảnh báo biến thể phụ XBB.1.9.1 xuất hiện

Tin y tế 18/04/2023 05:05

Kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội cho hay, có biến thể phụ XBB.1.9.1 xuất hiện tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động tại hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 17-4, từ ngày 1-4 đến nay, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn Hà Nội tăng dần. Từ ngày 12 đến 16-4, trung bình mỗi ngày Hà Nội ghi nhận 96 ca, cao điểm ngày 16-4 có 99 ca mắc. Trong khi 3 tháng đầu năm, số ca nhiễm mới mỗi ngày chỉ từ 2-5 ca.

Liên quan đến việc giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm virus SARS-CoV-2, đến nay kết quả của 2 mẫu bệnh phẩm mắc COVID-19 lấy tại quận Nam Từ Liêm được xác định thuộc chủng XBB.1.9.1, với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ. Đây là chủng ghi nhận ở nhiều nước như Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Singapore, Philippines.

Đã có kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội: Cảnh báo biến thể phụ XBB.1.9.1 xuất hiện - Ảnh 1
Bệnh nhân điều trị. Ảnh: Internet

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng cho biết tuần qua đã gửi 10 mẫu tại 6 quận, huyện, thị xã tới Bệnh viện Bạch Mai thực hiện giải trình tự gene tìm biến thể mới virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc COVID-19 tăng kéo theo nhu cầu chăm sóc y tế cũng tăng cao. Trung bình mỗi ngày có 30-50 ca vào viện, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh lý nền. Tỉ lệ trẻ em mắc COVID-19 có nhu cầu chăm sóc chiếm 2-6%.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 16-4, TP còn 566 ca COVID-19 đang điều trị. Hơn một nửa trong số này là người không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, điều trị tại nhà (53%). Với các trường hợp còn lại đa số có triệu chứng thường gặp (42% tổng số mắc); 27 trường hợp (tương đương 5%) mức độ nặng phải thở ôxy hỗ trợ qua kính, mặt nạ. Ngoài ra, có 2 bệnh nhân nặng phải thở máy đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Hà Nội hiện còn hơn 4.600 liều vắc-xin COVID-19, trong đó có 870 liều AstraZeneca. Dự kiến, ngày 18-4, TP sẽ cấp 10.000 liều vắc-xin AstraZeneca cho các quận, huyện, thị xã, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người dân.

Trước đó, theo thông tin từ Tổ quốc, tiến sĩ Vipin M Vashishtha, thành viên của Mạng lưới An toàn Vaccine thuộc Tổ chức y tế Thế giới (WHO), bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Mangla ở Bijnor, Ấn Độ, tuyên bố rằng có một triệu chứng mới của COVID-19 xuất hiện ở trẻ sơ sinh. Vị chuyên gia cho biết bản thân đã điều trị cho một số em bé nhiễm COVID-19 và nhận thấy ngoài các biểu hiện như sốt cao, cảm lạnh, ho thì các bé còn bị viêm kết mạc, ngứa kết mạc và ra rỉ mắt khiến mi mắt dính vào nhau.

Đã có kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội: Cảnh báo biến thể phụ XBB.1.9.1 xuất hiện - Ảnh 2
Triệu chứng mới của COVID-19. Ảnh: Internet

Triệu chứng mới của COVID-19 được cho là do sự lây nhiễm của biến thể mới XBB.1.16 gây ra. Biến thể XBB 1.16 cũng được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng gia tăng ca dương tính với COVID-19 gần đây tại Ấn Độ.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng biến thể XBB 1.16 chứa 2 đột biến (gồm 1 đột biến ở protein và 1 đột biến khác), đột biến ở protein làm tăng khả năng lây nhiễm của COVID-19. Đây cũng được cho là nguyên nhân gây ra những thay đổi trong các triệu chứng của COVID-19.

Trước đó, một nghiên cứu ở Ý được công bố vào tháng 4 năm 2020 cho biết một số bệnh nhân mắc COVID-19 chỉ xuất hiện tình trạng viêm kết mạc cấp tính và không có bất kỳ triệu chứng nào khác.

 

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Từ khóa:   COVID-19 bệnh covid-19 biến thể phụ XBB.1.9.1

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