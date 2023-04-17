Chuyên gia thông tin về việc người dân có cần tiêm vaccine mũi bổ sung trong thời điểm dịch gia tăng?

Tin y tế 17/04/2023 17:19

Mới đây, chuyên gia đã giải đáp các thông tin về việc dịch bệnh gia tăng, có cần tiếp tục tiêm vaccine bổ sung hay không?

PGS. TS. Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng – Bộ Y tế thôgng tin trên VOV cho rằng, trong thời gian tới có thể sẽ phải tiêm giống như tiêm vaccine cúm mùa hàng năm. Bộ Y tế đang có nghiên cứu, đánh giá và đưa ra lịch tiêm cụ thể. Ông cũng lưu ý người dân cần tuân thủ theo lịch tiêm của Bộ Y tế đưa ra, đặc biệt là các đối tượng người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, suy giảm hệ miễn dịch.

Theo thống kê, trong 7 ngày từ 9/4 - 15/4, cả nước đã ghi nhận 2.653 ca mắc COVID-19 mới, trung bình 379 ca mắc mới/ngày. Đây là con số cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến thời điểm này ở nước ta.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca mắc mới, PGS. TS. Trần Đắc Phu đề cập đến 3 nguyên nhân chính: Thứ nhất là miễn dịch trong cộng đồng giảm; thứ hai là nới lỏng trong cảnh giác cộng đồng, người dân tham gia sự kiện công cộng không thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh; thứ ba là yếu tố giao mùa, điều kiện lạnh và ẩm khiến virus dễ lây lan hơn.

Chuyên gia thông tin về việc người dân có cần tiêm vaccine mũi bổ sung trong thời điểm dịch gia tăng? - Ảnh 1
Tình trạng ca mắc mới vẫn sẽ tăng trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, do các hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch và các hoạt động cộng đồng khác. Ảnh: Internet

Ông Trần Đắc Phu cũng đưa ra dự đoán, tình trạng ca mắc mới vẫn sẽ tăng trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, do các hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch và các hoạt động cộng đồng khác.

Theo Pháp luật TP.HCM, UBND TP.HCM giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng COVID-19, đặc biệt đối với các nhóm người có nguy cơ cao.

Sở này cũng chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu và đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giám sát tại cửa khẩu.

 

Ngành y tế TP cần tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống covid-19.topic'>dịch COVID-19.

Chuyên gia thông tin về việc người dân có cần tiêm vaccine mũi bổ sung trong thời điểm dịch gia tăng? - Ảnh 2

Đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Sở TT&TT TP.HCM tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân như đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch…

Đồng thời, truyền thông về việc thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn TP tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong trường học.

Các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cạnh đó, xử nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận từ hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch COVID-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Đồng thời, các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm… cũng có nguy cơ gia tăng số ca mắc, dẫn đến khả năng gây dịch chồng dịch.

Từ đầu tháng 3 đến nay, TP.HCM có số ca mắc COVID-19 mới dưới 3 ca/ngày. Trong bảy ngày qua (từ ngày 6 đến 12-4), TP ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 xác định. Riêng ngày 12-4 có 18 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 9 ca cần hỗ trợ hô hấp.

 

 

Liên tục sử dụng bóng cười, thiếu nữ 15 tuổi tổn thương tuỷ cổ

Liên tục sử dụng bóng cười, thiếu nữ 15 tuổi tổn thương tuỷ cổ

Bệnh nhân sử dụng với số lượng nhiều và liên tục dẫn đến tổn thương nặng ở tủy cổ, tê yếu tay chân.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch COVID-19 covid-19 phòng bệnh dịch

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 43 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg