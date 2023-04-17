Liên tục sử dụng bóng cười, thiếu nữ 15 tuổi tổn thương tuỷ cổ

Trước đó, người bệnh đã sử dụng bóng cười liên tục trong vòng 10 ngày, mỗi ngày khoảng 10 quả.

Theo giadinh.suckhoedoisong thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân V.T.L.A (15 tuổi, trú tại Quảng Ninh) bị tổn thương tủy cổ, tê yếu tay chân do ngộ độc khí N20 sau thời gian sử dụng bóng cười dài ngày.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị tại Khoa Thần kinh – Phục hồi chức năng. Các bác sĩ đã điều trị bằng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, thuốc bổ thần kinh kết hợp điều trị oxy cao áp theo phác đồ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có hình ảnh tổn thương sừng sau tủy cổ. Căn cứ vào thăm khám lân sàng, cận lâm sàng, kết hợp khai thác thông tin người bệnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh rễ thần kinh tủy sống cổ, theo dõi do ngộ độc khí cười N20.

Bệnh nhân tổn thương tuỷ cổ do bóng cười. Ảnh: Internet

Theo các bác sĩ, thời gian gần đây bệnh viện đã tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí N20 do sử dụng bóng cười dài ngày. Các triệu chứng thần kinh chủ yếu thường gặp như tê bì, yếu hoặc yếu nhẹ tay chân, đi lại không vững có hoặc không có tổn thương tủy cổ…

Theo Báo Nhân Dân, nếu sử dụng bóng cười nhanh và ít sẽ gây cười, hưng phấn thoáng qua. Nếu sử dụng N20 với số lượng lớn, trong thời gian dài ngày có thể gây nhiễm độc hệ thần kinh, tổn thương thần kinh từ não xuống tủy sống, đặc biệt tủy sống cổ và ngực.

Người bệnh có thể bị rối loạn như cảm giác tê bì, yếu chi, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, thiếu B12…

Nghiêm trọng hơn gây ra ức chế, hôn mê, tụt huyết áp, tê liệt cơ thể, tử vong.

Cẩn trọng khi sử dụng. Ảnh: Internet

Với những người bị bệnh về tim mạch, hen suyễn và các bệnh liên quan tới đường hô hấp nếu sử dụng và tiếp xúc với khí N2O có thể bị nguy hiểm tới tính mạng do ngạt khí, suy hô hấp.

Với những trường hợp ngộ độc khí cười N20, việc kết hợp điều trị bằng oxy cao áp có thể loại thải nhanh các khí độc ra khỏi cơ thể bệnh nhân, đặc biệt là não bộ, giúp bệnh nhân giảm các di chứng thần kinh và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Hậu quả từ việc sử dụng bóng cười có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng. Đặc biệt, bóng cười đang ảnh hưởng mạnh tới giới trẻ khi độ tuổi này các em thích khám phá cảm giác lạ.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên thử giải trí hay sử dụng bóng cười để tránh lạm dụng, phụ thuộc khí N20. Mọi người nên có lối sống lành mạnh bằng việc tập thể dục, thể thao, có chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt điều độ, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ.