Dấu hiệu trẻ nhiễm virus RSV cần phải nhập viện, nguy cơ xảy ra trong mùa nắng nóng

Tin y tế 17/04/2023 15:53

Ở giai đoạn toàn phát, trẻ có dấu hiệu khò khè, ho nhiều, thở nhanh. Đặc biệt, vào mùa hè thời tiết nóng ẩm, là điều kiện rất tốt cho vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin trên Báo Tin Tức, virus hợp bào hô hấp (RSV) thường gây bệnh đường hô hấp dưới và viêm phổi ở trẻ với khả năng lây lan mạnh, cha mẹ cần chú ý các dấu hiệu nhận biết khi trẻ nhiễm virus RSV; trẻ thường có triệu chứng khởi phát ban đầu như: Ho khan, hắt hơi, sổ mũi và có thể sốt nhẹ tới sốt cao. Các triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với nhiễm cúm hay các loại virus khác.

Đến giai đoạn toàn phát, trẻ có dấu hiệu khò khè, ho nhiều, thở nhanh. Đối với trẻ sơ sinh có thể có các dấu hiệu nặng như sốt cao khó hạ, tím tái, rút lõm lồng ngực, trẻ kích thích quấy khóc hoặc có cơn ngừng thở. Đối với những trẻ có bệnh lý nền như trẻ bị tim bẩm sinh, trẻ sinh non, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ bị loạn sản phổi… thì bệnh có xu hướng tiến triển nặng hơn.

Bệnh thường kéo dài trong vài ngày, nếu trẻ có nền sức khỏe tốt, và được chăm sóc đúng cách, bệnh sẽ không quá đáng ngại và có thể tự khỏi sau 3 – 5 ngày. Tuy nhiên, cha mẹ cần căn cứ theo tình trạng bệnh của từng trẻ để quyết định cho trẻ điều trị ở nhà hay nhập viện.

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Trẻ dễ mắc bệnh trong mùa nắng nóng. Ảnh: Internet

Cụ thể, bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ mắc bệnh do virus RSV có một trong những biểu hiện sau cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện:

- Sốt cao, co giật.

- Tím tái.

- Bỏ bú, kém ăn.

- Thở nhanh, rút lõm lồng ngực.

Đặc biệt, với bệnh nhi là trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi hoặc trẻ có bệnh lý nền, cha mẹ cũng cần hết sức lưu ý, nên cho trẻ đi khám sớm để kiểm soát và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nặng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên tự ý sử dụng kháng sinh chữa bệnh cho con khi chưa xác định được chính xác con mắc vius RSV hay không và mức độ bệnh ra sao; việc dùng kháng sinh không theo chỉ định không những không có tác dụng mà còn làm chậm quá trình điều trị, gây ra nhiều hậu quả sau này cho trẻ.

Cũng theo Báo Sức khoẻ và Đời sống, vào mùa hè, bệnh nhiễm khuẩn hô hấp nếu không được điều trị dứt điểm dễ tái phát, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tử vong cho trẻ. Vị vậy các bậc cha mẹ cần tuân thủ tốt những yêu cầu sau:

Dấu hiệu trẻ nhiễm virus RSV cần phải nhập viện, nguy cơ xảy ra trong mùa nắng nóng - Ảnh 2
Phòng bệnh cho trẻ. Ảnh: Internet

- Cho trẻ uống kháng sinh thích hợp, đúng cách, đủ liều và đủ thời gian. Nếu trẻ ói trong vòng 30 phút sau khi uống thuốc, cần cho bé uống lại một liều khác.

- Điều trị các triệu chứng kèm theo: sốt, khò khè.

- Cần phải tăng cường cho trẻ ăn, bú, tránh các tập quán kiêng ăn.

- Làm thông thoáng mũi để trẻ có thể bú, ăn dễ dàng hơn.

Nhiễm khuẩn hô hấp nếu không được điều trị dứt điểm dễ tái phát, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tử vong cho trẻ.

Nhiễm khuẩn hô hấp nếu không được điều trị dứt điểm dễ tái phát, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tử vong cho trẻ.

- Cần cho trẻ uống nhiều nước hoặc tăng cường cho trẻ bú. Đây là điều rất quan trọng vì trẻ bị viêm phổi cần được cung cấp nhiều nước để làm loãng đờm, dịu họng, giảm ho.

- Không nên lạm dụng các loại thuốc ho để kìm hãm phản xạ có lợi này của trẻ nhất là khi hiện nay có nhiều loại thuốc ho có thể gây ngộ độc, tác dụng phụ quan trọng ở trẻ em nếu dùng không đúng cách.

- Đưa trẻ đến khám lại bao gồm tái khám theo hẹn và khám lại ngay lập tức khi trẻ trở nặng.

-Đến gặp bác sĩ ngay khi thấy trẻ có một trong các dấu hiệu sau: thở khó khăn (thở nhanh hơn - mạnh hơn, thở co lõm lồng ngực), trẻ không thể uống được nước, trẻ trở nên mệt lả, sốt cao.

 

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Từ khóa:   virus RSV bệnh hô hấp dấu hiệu trẻ nhiễm virus RSV

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