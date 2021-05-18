Hải Dương: 3 ca nhiễm mới nhất là người trong một gia đình và từng ăn tối với F0

Tin y tế 18/05/2021 16:26

Mới đây, Hải Dương vừa ghi nhận 3 ca mắc mới trong cùng một gia đình. Được biết, cả 3 đều từng tiếp xúc với và ăn tối cùng F0 là BN3182.

Theo báo Gia đình và Xã hội, ngày 18/5, Bộ Y tế cho biết, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới gồm: bệnh nhân 4392, 4393, 4394. Được biết, những trường hợp này là người trong cùng một igia đình (chồng, vợ, con gái) trú tại phố Gốc Mít, phường Trần Phú (TP. Hải Dương). Hiện, cả 3 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Những trường hợp trên là F1 của ca bệnh 3182 - chị P.P.Th. (SN 1998). Tối 3/5, bệnh nhân P.P.Th. (3182) đến nhà anh N. ăn cơm (Th. là bạn gái của con trai anh Đ.Đ.N. - người chồng).

covid 19
Khu vực nhà trọ của bệnh nhân 3182 đang bị phong tỏa

Danh tính 3 trường hợp cụ thể như sau: 

Trường hợp thứ nhất: Anh Đ.Đ.N. (SN 1972, chồng): Làm nghề lái xe dịch vụ. Tối ngày 3/5, có tiếp xúc với bệnh nhân P.P.Th. đến dùng cơm. Từ 4/5 đến 8/5, do không có khách đặt xe nên anh N. thường xuyên ở nhà và có tiếp xúc với những người trong gia đình. 

Sáng 7/5, anh N ra Ngân hàng Vietinbank (số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi) thực hiện giao dịch tại quầy và thời điểm này có 2 nữ nhân viên ngồi trong quầy.

Đến sáng 8/5, anh N. ra cây ATM của Ngân hàng Agribank (số 109 đường Thanh Niên) để rút tiền và lúc này không có người ở đó. Khi bệnh nhân P.P.Th. có kết quả xét nghiệm dương tính thì chiều cùng ngày, anh N. được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Hải Dương.

Trường hợp thứ hai: Chị T.T.M. (SN 1974, vợ): Làm nghề bán hàng cua tại chợ Bắc Kinh. Hàng ngày, chị M. đi bán hàng tại chợ từ 5h sáng đến 12h trưa sau đó về nhà nghỉ ngơi. Từ 15h chiều đến 19h tối, chị M. tiếp tục ngồi bán hàng tại chợ Bắc Kinh, sau đó về nhà. Trong thời gian bán hàng tại chợ, chị M. có đeo khẩu trang nhưng không nhớ người đến mua hàng và có anh V.X.Th. cùng chị H.T.D. đến giao hàng.

Khoảng 19h tối 3/5, bệnh nhân P.P.Th. có đến nhà chị chơi và ăn cơm tối cùng. Đến 8/5, chị M. được đưa đi cách ly tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương.

Trường hợp thứ 3: Con gái Đ.N.B. (SN 2002): Là sinh viên đang học tại trường cao đẳng trên Hà Nội. Trưa 3/5, sinh viên B. về nhà ở TP. Hải Dương, đến tối cùng ngày bệnh nhân P.P.Th. đến nhà ăn cơm và B. có tiếp xúc với bệnh nhân Th. trong quá trình nấu cơm.

Từ 4/5 đến 7/5, do được nghỉ học nên B. ở nhà học trực tuyến và không đi đâu. Tuy nhiên có một vài lần anh T.V.H. (bạn B.) qua nhà đưa đồ, ngoài ra sinh viên này chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Đến 8/5, B. được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương.

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