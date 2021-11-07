Đà Nẵng dự kiến trong tháng 11 sẽ tiêm phủ 100% mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi và tiếp tục tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi

Tin y tế 07/11/2021 15:22

Dự kiến trong tháng 11, thành phố Đà Nẵng sẽ tiêm phủ 100% mũi hai cho người dân trên 18 tuổi. Đà Nẵng tiếp nhận 1.124.856 liều vaccine phòng Covid-19, đã tiêm 1.175.194 liều, trong đó 902.400 người được tiêm mũi một (44.746 trẻ em) và 272.794 người được tiêm mũi hai. Thành phố vẫn sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình tiêm chủng cho người dân.

Theo thông tin từ Vietnamplus, chiều 6/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết tình hình dịch bệnh tương đối phức tạp. Ngày 6/11, thành phố 21 ca, trong đó chỉ có 2 ca ít có khả năng lây nhiễm, 19 ca còn lại đều có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện thành phố có 5 chuỗi lây nhiễm, trong đó 4 chuỗi chưa xác định nguồn lây.

Theo bà Yến, các quận, huyện vẫn chưa xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch. Trong khi đó, nhiều hàng quán tập trung đông người chưa thực hiện quét mã QRcode.

Đà Nẵng dự kiến trong tháng 11 sẽ tiêm phủ 100% mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi và tiếp tục tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi - Ảnh 1
Trong tháng 11 này Đà Nẵng dự kiến sẽ tiêm 100% mũi 2 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Ảnh: Internet

Bà Ngô Thị Kim Yến đề nghị các quận, huyện linh hoạt trong việc cân đối ngân sách khi cách ly tập trung, cố gắng hết sức cách ly F1 tại nhà theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ những trường hợp không có đủ điều kiện mới cách ly tập trung, các địa phương phải luôn nắm rõ số ca mắc, có đánh giá hàng tuần về tình hình kiểm soát dịch bệnh và tỷ lệ tiêm chủng, chủ động trong công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly.

Bên cạnh đó, bà Yến yêu cầu Sở Y tế tổ chức xét nghiệm đúng đối tượng, điểm nguy cơ, tránh bỏ sót đối tượng nguy cơ cao, phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra các địa phương về việc thực hiện phòng, chống dịch ở các cơ sở kinh doanh, tổng hợp các đơn vị có nhu cầu xét nghiệm để thống nhất tổ chức, quy mô và đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố, triển khai việc thu nhận bệnh nhân Covid-19, chuẩn bị diễn tập điều trị F0 tại nhà của trạm y tế lưu động, nhắc nhở các cơ sở y tế về việc quản lý thuốc điều trị Covid-19, tránh tình trạng việc quản lý lỏng lẻo.

Về công tác tiêm chủng, ngành y tế thành phố đang triển khai kế hoạch tiêm chủng mũi hai cho người dân trên 18 tuổi và tiêm mũi một cho trẻ từ 13 đến dưới 15 tuổi.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố cho biết tính từ 13 giờ ngày 5/11 đến 13 giờ ngày 6/11,Đà Nẵng ghi nhận 21 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó, 2 ca đã cách ly tập trung, 13 ca cách ly tại nhà, 2 ca tại chốt kiểm soát dịch và 4 ca chưa cách ly. Có 4 trong số 7 quận, huyện ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng: quận Sơn Trà (11 ca), huyện Hòa Vang (6 ca), quận Liên Chiểu (1 ca), quận Thanh Khê (1 ca).

Tính từ ngày 10/7 đến nay, thành phố ghi nhận 4.780 ca mắc Covid-19. Ngày 6/11, ngành y tế đã xét nghiệm 8.655 lượt người, đang điều trị 75 bệnh nhân, 4 bệnh nhân ra viện. Đến nay, Đà Nẵng tiếp nhận 1.124.856 liều vaccine phòng Covid-19, đã tiêm 1.175.194 liều, trong đó 902.400 người được tiêm mũi một (44.746 trẻ em) và 272.794 người được tiêm mũi hai.

Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, các tiểu thương làm việc tại Cảng cá Thọ Quang đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được xét nghiệm vào tối 4/11.

Dự kiến trong tháng 11, thành phố Đà Nẵng sẽ tiêm phủ 100% mũi hai cho người dân trên 18 tuổi.

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