Cứu thành công tài xế xe ôm công nghệ bị cướp đâm 6 nhát lúc rạng sáng

Tin y tế 27/11/2022 18:16

Thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho một trường hợp bị tấn công bằng hung khí trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi bị kẻ cướp đâm 6 nhát, tài xế xe ôm công nghệ tên N.V.L. (47 tuổi) bị thủng tim, phổi, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được biện viện Bệnh viện Thống Nhất TPHCM tiếp nhận và kịp thời cứu chữa.

Cụ thể vào rạng sáng ngày 26/11, ông L. chở khách đến khu vực đường Bà Điểm 4, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn TPHCM thì bị cướp dùng dao khống chế để cướp xe. Trong lúc hai bên giằng co, ông L. bị tên cướp dùng dao đâm liên tiếp vào cơ thể. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người dân tỉnh giấc ra hỗ trợ. Thấy động, tên cướp đã bỏ chạy để lại phương tiện và nạn nhân trong tình trạng cơ thể bê bết máu.

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Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: Hoàng Lê - Dân Việt)

Sau đó, ông L. được đưa vào Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn (quận 12), sơ cứu, hồi sức, chụp CT, sau đó chuyển khẩn lên Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng có 6 vết đâm gây thủng tim, phổi.

Theo tin báo Dân Việt dẫn lại lời của TS.BS Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào lơ mơ, trụy mạch, tụt huyết áp. Trên cơ thể bệnh nhân 2 vết đâm ở lồng ngực trái vùng trước tim khoảng 2cm; vùng ngực phải ở liên sườn có 2 vết đâm; sau lưng bên trái và bên phải có thêm 2 vết đâm.

Cứu thành công tài xế xe ôm công nghệ bị cướp đâm 6 nhát lúc rạng sáng - Ảnh 2
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóng mở lồng ngực và phát hiện một vết đâm thủng nhĩ trái ở tim gây tràn máu màng tim. Một vết đâm khác gây thủng phổi phải dẫn đến tràn máu màng phổi. Các bác sĩ đã lấy ra khoảng 2 lít máu trong khoang ngực của bệnh nhân, khâu lại vết thương tim và phổi.

Hậu phẫu một ngày, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức để theo dõi, điều trị tích cực. Người bệnh đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, vết thương tim là một cấp cứu nghiêm trọng, nếu không chẩn đoán và xử trí kịp thời, bệnh nhân rất dễ tử vong vì mất máu nhiều. Vì vậy những trường hợp bị vết thương tim cần nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện có đủ trình độ chuyên môn, để tận dụng thời gian vàng cứu chữa người bệnh.

 

 

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