Người bị nhiễm cúm A (H5N1) hầu hết liên quan đến tiếp xúc gần với gia cầm sống hoặc chết bị nhiễm bệnh, hoặc môi trường bị nhiễm mầm bệnh. Không có bằng chứng về việc bệnh có thể lây lan sang người thông qua thực phẩm được chế biến đúng cách và nấu chín kỹ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, cúm A (H5N1) trên gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm do virus cúm chủng H5N1 gây ra. Cúm A(H5N1) là chủng cúm có độc lực cao, có khả năng lây nhiễm cao ở các loài chim và gia cầm, thi thoảng vẫn lây nhiễm cho con người từ động vật.

Ảnh minh họa: Internet Người bị nhiễm cúm A (H5N1) hầu hết liên quan đến tiếp xúc gần với gia cầm sống hoặc chết bị nhiễm bệnh, hoặc môi trường bị nhiễm mầm bệnh. Không có bằng chứng về việc bệnh có thể lây lan sang người thông qua thực phẩm được chế biến đúng cách và nấu chín kỹ. Các triệu chứng của nhiễm cúm A (H5N1) có thể bao gồm: Sốt (thường sốt cao trên 38°C), khó chịu, ho, đau họng, đau cơ. Ngoài ra còn có các triệu chứng khác như đau bụng, đau ngực, tiêu chảy. Đặc biệt, bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng và dẫn tới tử vong.

Còn theo Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), ăn thịt gia cầm và trứng nấu kỹ sẽ đảm bảo an toàn. Người dân không nên ăn thịt và trứng gia cầm mắc bệnh. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, một số người còn lo lắng ăn trứng gà/vịt bị vỡ, lòng đào... rất dễ tạo điều kiện để lây nhiễm cúm A (H5N1). Về vấn đề này, dẫn tin từ VnExpress, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội, lý giải: Thông thường, trứng có thể lây nhiễm virus từ phân và dịch nhày gia cầm. Trường hợp vỏ trứng vỡ, virus có thể xâm nhập vào trong, cũng là nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ rất thấp. Nếu trứng được nấu chín, không còn lòng đào, nguy cơ càng thấp hơn. Mặt khác, ăn trứng lòng đào có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella, gây ngộ độc. Do đó, nhóm trẻ em, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người bị suy giảm hệ miễn dịch không nên ăn. Ảnh minh họa: Internet Không sử dụng trứng nếu vỏ bị nứt hoặc bẩn, nên kiểm tra thông tin trứng đã được khử trùng in trên nhãn hộp. Tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng. Thông báo tình trạng cho cơ quan thú ý và chính quyền địa phương.

4 giải pháp phòng chống virus cúm gia cầm lây sang người Campuchia thêm 2 ca nhiễm cúm A (H5N1) tại tỉnh Kampot. Trong nước, dịch cúm trên gia cầm vẫn xảy ra rải rác, thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển.

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