Trong tháng 11, các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng đều gia tăng. Riêng với số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng, Sở Y tế TP cho biết chưa ghi nhận tác nhân bất thường.

Theo thông tin từ VTV, số liệu báo cáo từ Sở Y tế TP. HCM cho biết, nhiều loại bệnh gia tăng vào dịp cuối năm. Số ca nhập viện nội trú cũng tăng đáng kể.

Trong tháng 11, các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng đều gia tăng. Riêng với số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng, Sở Y tế TP cho biết chưa ghi nhận tác nhân bất thường.

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Dẫn tin từ Thanh Niên, về dịch bệnh hô hấp gia tăng tại các bệnh viện ở TP.HCM, Sở Y tế chỉ đạo lấy mẫu tìm nguyên nhân. Các tác nhân được tìm thấy qua xét nghiệm bao gồm vi rút cúm mùa, RSV, Entero vi rút. Các vi khuẩn H. Influenza, Strep. pneumonia và Mycoplasma pneumonia cũng là các tác nhân gây bệnh hô hấp thường gặp trong nhiều năm qua tại TP.HCM. Dịch bệnh hô hấp gia tăng được nhận định là theo mùa, chưa ghi nhận tác nhân bất thường.

Theo số liệu báo cáo, tháng 11/2023, TP.HCM tiếp nhận gần 4 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có khoảng 207.000 lượt điều trị nội trú, tăng 2,4%.

Một trong những hoạt động trọng tâm của ngành y tế TP.HCM trong tháng 12/2023 là đảm bảo cung ứng thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng chống các loại dịch bệnh, điều trị.

Gặp tai nạn hy hữu khi chơi cầu lông, bé trai 7 tuổi chảy máu mắt, mất thị lực vĩnh viễn Dù các bác sĩ đã điều trị tích cực, dùng thuốc tan máu, thuốc ổn định nhãn áp suốt 1 tuần nhưng chỉ có thể bảo tồn về mặt thẩm mỹ, không giữ được thị lực mắt phải cho cháu bé.

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