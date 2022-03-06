Bộ Y tế đề xuất F0, F1 không có triệu chứng có thể đi làm trong thời gian cách ly

Bộ Y tế vừa đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét về việc cho người nhiễm SARS-CoV-2 (F0) và trường hợp tiếp xúc gần (F1) được đi làm trong thời gian cách ly.

Theo thông tin chia sẻ từ Tuổi Trẻ Online, Bộ Y tế đề xuất thời gian cách ly của F1 hiện nay là 5 ngày (tại nhà) với người đã tiêm đủ liều vắc xin và 7 ngày với người chưa tiêm đủ liều, đề xuất chuyển sang theo dõi sức khỏe 10 ngày tính từ ngày phơi nhiễm thay vì cách ly.

Trong thời gian theo dõi sức khỏe, F1 được yêu cầu xét nghiệm vào ngày thứ 5, nếu âm tính vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo, thực hiện 5K, không tiếp xúc với người nguy cơ cao (người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh nền...). Với F1 đã tiêm hoặc chưa tiêm đều có thể tham gia làm việc trực tiếp và trực tuyến, nếu làm việc trực tiếp, các cơ sở sử dụng nhân lực phải bố trí khu vực làm việc riêng cho các F1.

Cũng theo đề xuất này, F0 và không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly 7 ngày và chưa có kết quả xét nghiệm âm tính có thể quay lại làm việc trực tuyến; tham gia chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại gia đình, cơ sở lưu trú hoặc điều trị. Nếu tham gia làm việc tại cơ sở điều trị phải thực hiện 5K và phòng hộ.

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 không có triệu chứng có thể đi làm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, theo Tổ Quốc đưa tin, liên quan đến việc đề xuất coi COVID-19 là bệnh "đặc hữu", báo cáo Bộ Y tế nêu rõ, dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang chuyển tiếp giữa giai đoạn đại dịch sang "bệnh lưu hành". Do đó, tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 chưa ổn định, có sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương và số ca tử vong theo ngày vẫn còn rất cao so với những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong hàng đầu trước đây.

Ngoài ra, do virus liên tục biến đổi và ghi nhận các biến thể mới, thậm chí có biến thể phụ có thể né miễn dịch, gây tái nhiễm khiến tỷ lệ mắc tại các quần thể cảm nhiễm là rất khó xác định và chưa có tính ổn định. Vì vậy, Việt Nam chưa nên coi dịch bệnh COVID-19 là "bệnh lưu hành".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-de-xuat-f0-f1-khong-co-trieu-chung-co-the-di-lam-trong-thoi-gian-cach-ly-453844.html