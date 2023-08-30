Bé gái 12 tuổi nhập viện với 2 nách bị "cháy đen", hoại tử sau khi được mẹ cho đi đốt điện chữa hôi nách

Tin y tế 30/08/2023 06:15

Cách đây ít ngày, bệnh nhân đến viện khám trong tình trạng 2 nách bị sưng đỏ, có nhiều dịch tiết màu đen và chảy dịch mủ.

Theo thông tin từ Người Lao Động, Bác sĩ Nguyễn Đình Quân, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé gái 12 tuổi (ở Hưng Yên) bị bỏng, hoại tử nghiêm trọng cả 2 bên nách sau khi đốt điện chữa hôi nách tại một spa ở địa phương.

Cách đây ít ngày, bệnh nhân đến viện khám trong tình trạng 2 nách bị sưng đỏ, có nhiều dịch tiết màu đen và chảy dịch mủ.

Bé gái 12 tuổi nhập viện với 2 nách bị 'cháy đen', hoại tử sau khi được mẹ cho đi đốt điện chữa hôi nách - Ảnh 1
Vùng nách của bé gái bị hoại tử nghiêm trọng - Ảnh: Thanh Niên

Người nhà bé gái cho biết sau khi bé dậy thì, cơ thể ra nhiều mồ hôi và có mùi khó chịu, nhất là ở vùng nách. Sau khi xem quảng cáo ở một spa điều trị hôi nách hiệu quả, gia đình đã đưa bé gái đến để điều trị bằng cách đốt laser tuyến mồ hôi.

Ít ngày sau khi được "chữa bệnh", bé gái xuất hiện tình trạng chảy dịch, máu mủ, dần dần tổn thương hoại tử lan rộng toàn bộ vùng nách, đóng vảy đen nhìn đáng sợ nên đã đưa con đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.

"Bệnh nhân được xác định bị bỏng vùng nách nghiêm trọng sau khi điều trị hôi nách. Người nhà cũng đưa ảnh máy đốt điện đến cho chúng tôi xem. Đó là máy đốt điện, người ta dùng các đầu kim để đốt vào các tuyến mồ hôi ở nách. Cách điều trị như vậy là sai phương pháp. Việc đốt cháy các tuyến mồ hôi như vậy sẽ không làm giảm mồ hôi nách mà còn xảy ra nhiều biến chứng, trong đó biến chứng như của bé gái gặp phải"- bác sĩ Quân chia sẻ.

Bé gái 12 tuổi nhập viện với 2 nách bị 'cháy đen', hoại tử sau khi được mẹ cho đi đốt điện chữa hôi nách - Ảnh 2
Bác sĩ Nguyễn Đình Quân chia sẻ về tình trạng của bé gái - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ Thanh Niên, cũng theo bác sĩ Quân, để điều trị cho bệnh nhi, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ tổ chức hoại tử, chống nhiễm trùng. Hiện các vết thương đã khô se, tình trạng nhiễm trùng đã được khống chế. Tuy nhiên, vết thương bị mất da rất lớn, khó liền lại.

Tới đây, các bác sĩ sẽ phải lấy da từ vùng cơ thể khác để ghép vào 2 nách cho bệnh nhi. Vết bỏng và nhiễm trùng ở nách nếu không được điều trị ngay có thể dẫn đến vết hoại tử lan rộng, nguy hiểm cho sức khỏe. Thậm chí, sẹo lớn có thể gây co kéo khiến vận động cánh tay bị hạn chế.

Với bé gái trên, dù đã được điều trị tích cực nhưng vẫn có nguy cơ để lại sẹo ở vùng nách, tương lai có thể bị co kéo. Ngoài ra, vùng lấy da để vá lên nách cũng sẽ để lại vết sẹo cho trẻ.

Bác sĩ Quân cho biết, bệnh viện thường xuyên gặp các trường hợp biến chứng sau khi điều trị chữa hôi nách, giảm tiết mồ hôi nách sai phương pháp ở spa và cơ sở làm đẹp không được cấp phép.

Nhiều trường hợp nhập viện, 2 nách bị nhiễm trùng, hoại tử sau khi đốt laser ở các spa. Ngoài ra, một số trường hợp phẫu thuật hoặc hút nội soi sai cách cũng bị biến chứng chảy máu dẫn đến tụ máu, tụ dịch và nhiễm trùng nghiêm trọng.

 

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